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Gündem Askerlik yerleri belli oldu mu? Bedelli askerliğim nereye düştü?
Gündem

Askerlik yerleri belli oldu mu? Bedelli askerliğim nereye düştü?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre, Şubat celbi 2021 askerlik yerleri belli oldu. MSB ASAL tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, hem normal hem de bedelli askerlik yerleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 10:37:00 - 2021-01-22 10:39:50
Askerlik yerleri belli oldu mu? Bedelli askerliğim nereye düştü?

Bedelli askerlik yerleri ve kura sonuçları merakla bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı 2021 Şubat ayı celp yerlerini açıkadı. MSB ASAL tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, askerlik yerleri belli oldu. ASAL tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ocak/Şubat/Mart 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay, Erbaş/Erler İle 2021 Yılında Bedelli Askerlik Statüsünde Silahaltına Alınacak Yükümlülerin Sınıflandırma Sonuçları E-Devlet ve As.Ş.Bşk.lıklarından Açıklanmıştır."

Askerlik yeri nasıl öğrenilir?

2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermişti. Bedelli askerlikten yararlanacak olan kişilerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri temel eğitim yapacakları birliği 2021 yılı Ocak ayında e-devlet üzerinden öğrenebilecekler. Yeni askerlik düzenlemesine göre zorunlu askerlik 6 ay olmuştu. Askerlik süresini ikinci bir altı ay daha yaparak 12 aya tamamlamak isteyenlere devlet belirli oranda ücret vermekte ve yedek subay olarak da askerliğini yapabilmekte. Yeni askerlik yasasıyla birlikte bedelli askerlik de gelmişti. İsteyen belirli ücreti ödeyerek bedelli askerlik hizmetinden yararlanabiliyor.

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