0553 313 94 23

Askerlik şubesinden aldığı haberle yıkılan genç intihara kalkıştı

Kastamonu'da sağlık sorunları nedeniyle askere gidemeyeceğini öğrenen E.K. isimli genç, intihar girişiminde bulundu.

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:41
Askerlik şubesinden aldığı haberle yıkılan genç intihara kalkıştı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ailevi nedenlerden kaynaklanan sorunlardan dolayı tedavi gördüğünü söyleyen bir genç, askere gidemediği için intihar etmek istedi. Genç, olay yerine gelen ekipler tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

4. kattan atlamak istedi

Olay, Tosya ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Erzurum'da askere gitmek isteyen fakat ailevi sorunları yüzünden askere gidemediğini söyleyen E.K. isimli genç bir apartmanın 4. katında bulunan dairenin balkondan aşağı atlamak istedi.

Ailevi sorunları nedeniyle tedavi görüyor

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşların ikna girişimlerine olumsuz cevap veren E.K. atlamak için sürekli balkon korkuluklarında dikilerek bağırmaya devam etti. Olay yerine gelen İlçe Emniyet komiseri intihar girişiminde buluna genç ile irtibata geçerek sıkıntısının ne olduğunu sordu. Erzurum'da topçu birliğinde askerlik vazifesini yapmak için gitmek istediğini, fakat yaşadığı ailevi sorunlar nedeni ile tedavi gördüğünü söyleyen E.K. yardım istedi.

Gözaltına alındı

Komiser gence söz vererek ikna etti. İntihar girişiminden vazgeçen E.K., ekipler tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:41
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Erzurum
  3. Kastamonu
  4. Yunus Emre
  5. Tosya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir, Trabzon deplasmanında
    1. Medipol Başakşehir, Trabzon..
    2. Süper kahramanlar Atakule’de çocukları..
    3. Mardin'de "Seçim Bölge Güvenlik..
    4. Bakan Turhan'dan ailelere tatil uyarısı!
    5. ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    6. Ormanda 120 teneke bulundu! Faciadan..
    7. İzmir'de işçi servisi devrildi: 17..
    8. Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı
    9. ÖSYM sınav yasakları kalktı mı? Son..
    10. BiP’ten büyük ödüllü yarışmalara devam
    11. Bonus sahipleri "yarıyıl..
    12. Şehit babasını isyan ettiren karar!..
    13. "Bu yasa Türk sinemasının güvencesi..
    14. Askerlik şubesinden aldığı haberle..
    15. Adanaspor'da çifte transfer
    16. Feci kaza... Kanlı kadran böyle kaldı
    17. "Genç oyunculara güveniyoruz,..
    18. Şifreli mesaj kullandılar ama yine..
    19. Fuhuş çetesi enselenmemek için bakın..
    20. İnternetten satış vergisi ne kadar
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi