Askerlik kısalacak mı? Erdoğan merak edilen soruya cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında sorulan, "Askerlik kısalacak mı?" sorusuna yanıt , "Bana kesin neticeyi vermedikten sonra değerlendirme yapmam doğru olmaz. Bunun sorumlusu Milli Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımız. Onlar çalışmayı yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar ona göre değerlendireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Adımı atacağız"

Erdoğan, "Bana kesin neticeyi vermedikten sonra bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Birinci derece sorumlusu, Milli Savunma Bakanımız, genelkurmay başkanımız, kuvvet komutanlarımız çalışmayı yapacaklar. Yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar. Ve bu sunum neticesinde de uygundur, uygun değildir. bunu söyleyeceğiz. Adımı atacağız." ifadelerini kullandı.