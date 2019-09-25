Askerlik borçlanmasının önemi bilinmiyor

Soru: Benim sigorta başlangıcım 15.10.1999 tarihidir. Şu ana kadar 5122 gün SSK primi ödedim. Askerliği 1994 yılında 18 ay olarak yaptım. Askerlik borçlanmasının benim emekliliğime bir faydası olur mu? Mehmet G.

Cevap: Askerlik borçlanmasının sadece emeklilik yaşına değil emekli maaş miktarına da katkısı oluyor. Askerlik sigortadan önce olduğu için askerlik borçlanmanız halinde sigorta başlangıcı borçlanılan süre kadar geriye gider. Sigorta başlangıcınıza göre normalde 7000 gün primle 60 yaşında emekli olabilecekken askerlik borçlanması ödemeniz halinde sigorta başlangıcı 15.4.1998 tarihine geleceğinden 5975 gün primle 57 yaşında emekli olabileceksiniz. Ayrıca askerlik borçlanması yapmakla 15.4.1998-15.10.1999 tarih aralığında da 540 günlük sigorta hizmeti kazanabileceksiniz. Hem işe girişin geriye gitmesi hem de prim günü kazanmanız nedeniyle emekli maaşınızda da artış meydana gelecek. Mümkünse askerliğin tamamını değilse de en az bir yıllık kısmını borçlanmanız menfaatinize olur.