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Ekonomi Askerlik borçlanmasının faydası var mı?
Ekonomi

Askerlik borçlanmasının faydası var mı?

Merak edilen Askerlik borçlanmasının faydası var mı? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:54:00 -
Askerlik borçlanmasının faydası var mı?

Soru: Benim sigorta başlangıcım 25.6.1991 tarihidir. Şu ana kadar 4842 gün SSK primi ödedim. Askerliği 1987 ve 1988 yıllarında 18 ay olarak yaptım. Askerlik borçlanmasının benim emekliliğime bir faydası olur mu?

Cevap: Askerlik borçlanmasının sadece emeklilik yaşına değil emekli maaşının ne kadar olacağına da katkısı oluyor. Askerlik sigortadan önce olduğu için askerlik borçlanmanız halinde sigorta başlangıcı borçlanılan süre kadar geriye gider. Sigorta başlangıcınıza göre normalde 5600 gün primle 53 yaşında emekli olabilecekken askerlik borçlanması yapınca sigorta başlangıcı 24.5.1991 tarihi öncesine gideceğinden 5525 gün primle 52 yaşında emekli olabileceksiniz. Ayrıca askerlik borçlanması yapmakla borçlanılan süre kadar da sigorta prim günü kazanacaksınız. Hem sigorta başlangıcının geriye gitmesi hem de ilave prim günü kazanmanız nedeniyle emekli maaşınızda da artış oluşacak. Mümkünse askerliğin tamamını değilse en az 35 günlük kısmını borçlanmanız isabet olur.

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