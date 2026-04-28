Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'Askerliğe elverişsiz' raporu düzenleyen çeteye baskın: 10 kişi tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 5 ilde askerlik çağındaki sağlıklı kişilere sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığınca, sahte sağlık raporu düzenleyenlere yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep, Kayseri ve Kocaeli'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili olarak 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

 

