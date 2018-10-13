Askerlerin üzerine yıldırım düştü: 4 yaralı
Savur ilçesinde 4 asker, operasyon sırasında yıldırımın düşmesi sonucu yaralandı.13 Ekim 2018 Cumartesi 14:49
Savur ilçesi Sürgücü köyü mevkisinde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon gerçekleştirdiği bölgeye yıldırım düştü. Olayda, 4 asker yaralandı. Yaralılar, helikopterle getirildikleri Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı Jandarma Hava Grup Komutanlığı pistinde hazır bekleyen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
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