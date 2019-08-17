Askerlerin silahla şakalaşması kanla bitti Karaman’da M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda nöbetten dönen jandarma er E.B. (20),silahla şakalaştığı sırada arkadaşı Y.A.'yı (20) kazayla başından vurdu.

Olay, 20.30 sıralarında Çeltek Mahallesi’nde bulunan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. Nöbeti bittikten sonra koğuşa gelen jandarma er E.B., iddiaya göre koğuşta bulunan arkadaşı Y.A.'ye silahını doğrultarak şakalaşmaya başladı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun Y.A.'nın başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Y.A., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli E.B., ise gözaltına alındı. Ameliyata alınan Y.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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