Askerlerden daha ağır silahlarla Filistinlileri hedef alıyorlar!

Batı Şeria'da görev yapmış 100 kadar İsrailli eski asker İsrail makamlarına seslenerek Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin İsrail yönetiminin ve güvenlik güçlerinin desteğinde Filistinlilere şiddet uygulamasından şikayet etti ve bu şiddetin kesilmesini istedi.

İsrail Savunma Bakanlığı'na ve İsrail İç Güvenlik Bakanlığı'na hitaben yazılan açıklamada eski İsrail askerleri şu ifadeleri kullandı:

"Biz aşağıda imzası bulunan Batı Şeria'da görev yapmış erkek ve kadın askerler sizi Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetine, insan hakları ihlallerine karşı kararlı davranmaya çağırıyoruz. Bu haksızlıklar İsrail devletinin koruması ve desteği altında gerçekleşiyor. Orada görev yapan biziz ve bu şiddetin sahada nasıl gerçekleştiğini bizzat gördük. Biz oraya Yahudi yerleşimcileri Filistinlilerden koruma gerekçesiyle gönderildik ama gördük ki Yahudi yerleşimciler bizden daha ağır silahlıydı ve Filistinlilerin silahı yoktu."

Askerler, gazetecilere verdiği demeçte İsrail Savunma Bakanlığı'ndan alınan verilerin 2020'de Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler tarafından işlenen 370 şiddet olayının rapor edildiğini gösterdiğini, bunların 42'sinin İsrail polisi ve askerlerine yönelik olduğunu söyledi.

Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria'da İsrail tarafından kurulan 164 yerleşim biriminde 650 bin Yahudi yerleşimcinin yaşadığı belirtiliyor.