  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu'nun çıkmak için tank bulamadığı gece

Cihat Yaycı Akit’e konuştu: Ege’de NATO ve AB’nin var olmasını FETÖ sağladı!

İşte unutulmaz destanı yazdıran o konuşma: Meydanı onlara bırakamayız

Fuat Oktay ilk kez açıkladı! En kritik karar buydu

ABD’li yönetmenden çok konuşulacak itiraf! ‘F-16’ların parlamentoyu bombalaması…’

'Aşı kısırlık yapıyor' iddiaları sonrası harekete geçtiler! Timler sokağa indi

Erdoğan'dan tokat gibi 15 Temmuz mesajı: Bu ülkenin sahibi erzak depolayanlar değil, devlete sahip çıkanlardır

Bu video ilk defa ortaya çıktı! İşte TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri

15 Temmuz'un yıldönümünde tekrar akıllara geldi! Kılıçdaroğlu'nun darbe rahatlığı

Türkiye’yi yakından ilgilendiren gelişme! Taliban'dan sürpriz teklif
Mesire alanında ağaca asılı halde ceset bulundu
Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan görüşmesi
Gazzeli kadınlardan İsrail saldırılarında zarar gören hemcinslerine destek gösterisi
Böyle tepki gösterdi! Ekmeği bakın kaç liradan satışa sundu
Dünya Askerlerden daha ağır silahlarla Filistinlileri hedef alıyorlar!
Dünya

Askerlerden daha ağır silahlarla Filistinlileri hedef alıyorlar!

100 kadar Batı Şeria'da görev yapmış İsrailli eski asker hazırladıkları ortak metinle İsrailli yetkililere seslenerek Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik Yahudi yerleşimcilerin şiddetinin durdurulması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 17:08:00 -
Askerlerden daha ağır silahlarla Filistinlileri hedef alıyorlar!

Batı Şeria'da görev yapmış 100 kadar İsrailli eski asker İsrail makamlarına seslenerek Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin İsrail yönetiminin ve güvenlik güçlerinin desteğinde Filistinlilere şiddet uygulamasından şikayet etti ve bu şiddetin kesilmesini istedi.

İsrail Savunma Bakanlığı'na ve İsrail İç Güvenlik Bakanlığı'na hitaben yazılan açıklamada eski İsrail askerleri şu ifadeleri kullandı:

"Biz aşağıda imzası bulunan Batı Şeria'da görev yapmış erkek ve kadın askerler sizi Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetine, insan hakları ihlallerine karşı kararlı davranmaya çağırıyoruz. Bu haksızlıklar İsrail devletinin koruması ve desteği altında gerçekleşiyor. Orada görev yapan biziz ve bu şiddetin sahada nasıl gerçekleştiğini bizzat gördük. Biz oraya Yahudi yerleşimcileri Filistinlilerden koruma gerekçesiyle gönderildik ama gördük ki Yahudi yerleşimciler bizden daha ağır silahlıydı ve Filistinlilerin silahı yoktu."

Askerler, gazetecilere verdiği demeçte İsrail Savunma Bakanlığı'ndan alınan verilerin 2020'de Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler tarafından işlenen 370 şiddet olayının rapor edildiğini gösterdiğini, bunların 42'sinin İsrail polisi ve askerlerine yönelik olduğunu söyledi.

Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria'da İsrail tarafından kurulan 164 yerleşim biriminde 650 bin Yahudi yerleşimcinin yaşadığı belirtiliyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay