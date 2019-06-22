Askerler ne zaman erken terhis olacak? Yeni askerlik ne zaman yürürlüğe girecek?

Aylardır Türkiye gündeminin ilk sıralarında yerini alan yeni askerlik sistemi nihayete erdi. Yeni askerlik ne zaman Meclis’e gelecek? Yeni askerlik ne zaman yasalaşacak? Soruları gündemi meşgul ediyordu. AK Parti’nin teklifi olan yeni askerlik sistemine ilişkin yasa teklifi önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclis’nde kabul edilmesinden sonra şimdi de askerlerin erken terhisi o tarihte başlayacak, askerlik sisteminde son durum ne? sorulmakta. İşte silah altındaki askerlerin terhis olacağı tarih.

Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemi teklifinin üçüncü bölümünde yer alan 61, 62, 63. maddeleri ile Geçici 1. maddesi kabul edildi. Gözler şimdi, teklifin tüm maddelerinin yasalaşmasının ardından yürürlüğe gireceği tarihte. Peki, yeni askerlik sistemi görüşmelerinde son durum ne? Askerlerin erken terhisi ne zaman başlayacak?

Askerler erken terhis olacak mı?

TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemi teklifinin üçüncü bölümünde yer alan 61, 62, 63. maddeleri ile Geçici 1. maddesi kabul edildi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin ortak önergesiyle, yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın bedelli askerlikten yararlanabilecek. Askerliğini uzatanlardan Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde görev yapanlara ayrıca ilave ödeme yapılacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmet süresini tamamlayan erbaş ve erlerin terhis tarihi, bölgedeki ulaşım imkanları dikkate alınarak memleketlerine sevk edildikleri tarih olacak. Askeralma Kanun Teklifi'nin üçüncü bölümünde kabul edilen maddelere göre, kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esasların belirlenmesine ilişkin yönetmelik, kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanacak.