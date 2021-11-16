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Gündem Askeri Okullar sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 27 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Gündem

Askeri Okullar sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 27 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen askeri okulların sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 20'si yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 10:05:00 -
Askeri Okullar sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 27 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün 2012 ve 2013 Jandarma Astsubaylık (JANA), 2012 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2011 ve 2015 Askeri Lise, 2009 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Astsubaylık, 2010 yılı Kara Harp Okulu, 2010 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Subaylık, 2011 Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu sınav sorularına erişerek soruları örgüt mensuplarına dağıttığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarla şüphelilerden 20'sinin gözaltına alındığı öğrenildi.

 

 

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