Askeri midibüs ile TIR çarpıştı: 1 asker şehit!
Şanlıurfa'da askeri midibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 asker şehit oldu, 14 asker yaralandı.05 Ekim 2019 Cumartesi 20:32
Şanlıurfa'da köydeki kavgaya müdahale etmek için yola çıkan jandarmaları taşıyan otobüsle bir tırın çarpışması sonucu kazada 1'i ağır, 16 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da bir köydeki kavgaya müdahale etmek için yola çıkan jandarmaları taşıyan otobüsle bir tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 1'i ağır, 16 asker yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı asker kurtarılamadı
Tedavi altına alınan yaralı askerlerden biri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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