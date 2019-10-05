0553 313 94 23

Askeri midibüs ile TIR çarpıştı: 1 asker şehit!

Şanlıurfa'da askeri midibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 asker şehit oldu, 14 asker yaralandı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 20:32
Askeri midibüs ile TIR çarpıştı: 1 asker şehit!

Şanlıurfa'da köydeki kavgaya müdahale etmek için yola çıkan jandarmaları taşıyan otobüsle bir tırın çarpışması sonucu kazada 1'i ağır, 16 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da bir köydeki kavgaya müdahale etmek için yola çıkan jandarmaları taşıyan otobüsle bir tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 1'i ağır, 16 asker yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı asker kurtarılamadı

Tedavi altına alınan yaralı askerlerden biri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 20:32
  1. Şanlıurfa
  2. askeri araç kazası
  3. şehit

YORUM YAZ

  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ27 dk önce
    Şehit askerimize ve tüm şehitlerimize ALLAH rahmet etsin yakınlarına sabır versin. Yaralılarımıza acil şifalar dilerim ALLAH*dan.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hangi durumlarda namaz bozulabilir?
  1. Hangi durumlarda namaz bozulabilir?
  2. Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
  3. 1 milyonluk soru! Kim Milyoner Olmak..
  4. KHK'lılarla yapılan toplantıya baskın..
  5. ABD medyasından dikkat çeken Su-35..
  6. İstanbul'da hava nasıl olacak? 6 Ekim..
  7. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
  8. Yargıtay, gelin ile kaynananın aynı..
  9. Askeri midibüs ile TIR çarpıştı: 1..
  10. İstanbul için bir uyarı daha! Saat..
  11. Nusaybin'de hain saldırı!
  12. HDP ve PKK'dan Diyarbakır'daki anne ve..
  13. Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı..
  14. Göztepe Kayserispor maçı kaç kaç bitti?
  15. İran resmen duyurdu: Mutlaka..
  16. 2020 asgari ücret ne kadar olacak?
  17. Beşiktaş'ta başkanlığa 4 aday!
  18. Kendi b.kunu yiyen Celal Şönger'den..
  19. Gençlerbirliği Galatasaray maçının ilk..
  20. AK Partili belediye Ahmet Şimşirgil'in..
  21. Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
  22. Eskişehir Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
  23. 14 milyon çalışana yüksek maaş müjdesi
  24. Ekrem İmamoğlu 'İlgi yok diye..
  25. Son dakika deprem! Korkutan bir deprem..
  26. Erdoğan 'süresiz nafaka' ve 'çocuk..
  27. Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat..
  28. Muhalifler ilk kez tek çatı altında..
  29. Emeklilik yaşı ve emeklilik prim günü..
  30. AFAD açıkladı: 4.3'lük bir deprem..
Cenk Tosun'un bonservis ücreti belli oldu!
Cenk Tosun'un bonservis ücreti belli oldu!
Memura ek zam! İşte oranlar
Memura ek zam! İşte oranlar
Şişirme anketin sonuçları açıklandı! İşte Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın oy oranları
Şişirme anketin sonuçları açıklandı! İşte Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın oy oranları
Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
İzmir'de otomobil manav tezgahına daldı, faciadan son anda dönüldü
İzmir'de otomobil manav tezgahına daldı, faciadan son anda dönüldü

Günün Karikatürü

5 Ekim 2019
ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
Malatya'da ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi
Malatya'da ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi