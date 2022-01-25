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Dünya Askeri hareketlilik: Rusya'dan Kırım'da gözdağı!
Dünya

Askeri hareketlilik: Rusya'dan Kırım'da gözdağı!

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile devam eden gerginlik sırasında ülkenin güneyinde ve Kırım'da geniş çaplı askeri tatbikatlara başlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 23:40:00 -
Askeri hareketlilik: Rusya'dan Kırım'da gözdağı!

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Rusya, Kerç Boğazı kıyılarındaki Rostov ve Krasnodar'da, ülkenin güneyindeki en önemli şehirlerden olan Volgograd'ta ve Ukrayna ile krize neden olan Kırım topraklarında askeri tatbikatlara başlandığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 60'tan fazla savaş uçağının tatbikatta yer aldığı belirtilerek, "Güney Askeri Bölge'nin hava ve hava savunma birlikleri ile Karadeniz Filosu bünyesindeki deniz hava güçleri, muharebeye hazırlık denetimi kapsamında Su-27SM, Su-30SM2 avcı uçakları ve Su-34 bombardıman uçaklarıyla, hedeflere azami mesafeden atış gerçekleştirme sırasında etkileşimi geliştirmeye yönelik talimler yapılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Rus ordusunun Güney Askeri Bölge Komutanı Aleksandr Dvornikov ise düzenlenen tatbikatta 6 bin askerin yer aldığını söyledi.

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