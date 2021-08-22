Askeri denizcilikte Ukrayna ve Pakistan’la ihracata devam

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın (IDEF 2021), Türkiye’deki tüm savunma sanayi firmaları ve STM için çok önemli olduğunu vurguladı. Fuara beklediğinden daha yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Güleryüz, özellikle yurt dışı heyet sayısının çok yüksek düzeyde bulunduğunu kaydetti. Güleryüz, birçok ülkeden çok sayıda firmayla görüşme şansı yakaladıklarını belirtti. Fuara özellikle ihracat pazarı yüksek ürünlerle katılmak istediklerini aktaran Güleryüz, “Askeri denizcilik, taktik mini İHA sistemleri ile buradayız. Onlar da büyük ilgi görüyor. Birçok heyetle bu konularda görüşme, değerlendirme yapma şansımız oldu. Çok hareketli, keyifli bir IDEF geçiriyoruz.” dedi. Askeri denizcilik alanındaki ihracat faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güleryüz, şöyle konuştu: “Pakistan’da uzun süredir faaliyetlerimiz devam ediyor. Denizde İkmal Gemisi STM tarafından tasarlandı, Karaçi Tersanesi’nde inşa edildi ve 3 senedir Pakistan donanması tarafından aktif kullanılıyor. Agosta sınıfı denizaltıların modernizasyonu konusunda faaliyetlerimiz devam ediyor. Birinci gemi teslim edildi, üçüncü geminin modernizasyon faaliyetleri başladı. (Ukrayna’ya MİLGEM ihracatı) Ukrayna ile imzaladığımız sözleşme kapsamı gizli olduğu için STM olarak çok fazla beyanda bulunmadık. Fakat teknoloji transferi iş birliği kapsamında korvet inşasını da içeren bir sözleşmeyi 2020 sonunda Ukrayna tarafıyla imzaladık. Gemimizin inşası başladı, hızlı şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Her şey gayet yolunda.”