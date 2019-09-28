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Askere gitmemek için 81 yaşındaki kuzeniyle evlendi!

Ukrayna'da askere gitmek istemeyen adam, 81 yaşındaki engelli kuzeniyle evlendi. Yetkililer, engelli ve yaşlı kuzeniyle evli olan adamın askere gitmeme talebinin yerinde olduğuna karar verdi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:25
Askere gitmemek için 81 yaşındaki kuzeniyle evlendi!

Ukrayna'da zorunlu olan askerlik görevinden kaçmak isteyen 24 yaşındaki genç, 81 yaşındaki engelli kuzeniyle evlendi. Yaşanan olay Ukrayna basınında geniş yer buldu.

"Alexander çok iyi bir eş"

Ukrayna'da askerlik hizmeti belli bir yaşa gelmiş gençler için zorunlu tutuluyor. Ancak engelli eşine bakmak zorunda olan kişiler gibi bazı istisnaları var. 24 yaşındaki Alexander Kondratyuk da bu istisnai durumdan faydalanmak istedi ve kendisinden 57 yaş büyük, 81 yaşındaki engelli kuzeni ile evlendi. Durum şüpheli bulununca gazeteciler 81 yaşındaki Zinaida Illarionovna'ye bu durumu sordu. Ancak kadın tüm iddiaları reddederek Alexander'ın çok iyi bir eş olduğunu, kendisine çok iyi baktığını söyledi. Kkomşularla yapılan görüşmelerde Alexander'ın eşinin oturduğu yere pek uğramadığı ortaya çıktı.

Kocasını gören pek olmadı

Komşuları Zinaida'nın pek çok ziyaretçisi olduğunu söyledi. Yaşlı kadının yeğenleri, torunları, kızları, vs. sürekli ziyaretine gelse de kocasını gören pek olmadı. Yalnız yaşayan 81 yaşındaki kadının evli olduğunu gösteren tek şey nikah belgesi... O da sadece Alexander askere alınmak istendiğinde ortaya çıkıyor. Ne zaman askerlik hizmeti hatırlatılsa Alexander sevgili engelli eşine bakmak zorunda olduğu için askere gidemeyeceğini beyan etmek maksadıyla nikah evrakını gösteriyor. 

"ASKERE GİTMEME HAKKI VAR"

Vinnitsa bölgesindeki askere alma dairesi yetkilisi Aleksandr Danilyuk, 24 yaşındaki Alexander'ın askere gitmeme hakkının olduğunu belirtti. Danilyuk, "Resmi belgeleri gösterdiği sürece askerlikten muaf, yapacak hiçbir şey yok." ifadelerini kulandı. Ancak uzmanlar Zinaida'nın komşularının tanık olarak dinlenmesi gerektiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:25
  1. Ukrayna
  2. Alexander Kondratyuk
  3. askerlik

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