Askere alma kanun teklifinde yeni gelişme Askere alma kanun teklifinde yeni bir gelişme yaşandı.

Askere alma kanun teklifinde yeni bir gelişme yaşandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’deki parti gruplarını yarın ziyaret edecek. Akar’ın, MHP grubu ile 15.00’te, İYİ Parti grubu ile 18.00’de görüşeceği öngörülüyor.

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