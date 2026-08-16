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Gündem Askerden geleli 20 gün olmuştu! Halı saha maçında hayatını kaybetti
Gündem

Askerden geleli 20 gün olmuştu! Halı saha maçında hayatını kaybetti

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Askerden geleli 20 gün olmuştu! Halı saha maçında hayatını kaybetti

İstanbul'un Avcılar ilçesinde arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada fenalaşarak yere yığılan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin yaklaşık 20 gün önce askerlik görevini tamamlayarak terhis olduğu öğrenildi.

Olay, 15 Ağustos günü Avcılar Üniversite Mahallesi’nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 20 gün önce askerlik görevini tamamlayarak ailesinin yanına dönen Ahmet Gül (20), arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Gül’ün fenalaştığını gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ahmet Gül, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Ahmet Gül’ün maç sırasında fenalaşarak yere yığıldığı anlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. Gül’ün ise kesin ölüm nedeninin yapılan ardından belli olacağı belirtildi.

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