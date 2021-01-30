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Yerel Asker uğurlamasında sosyal mesafe hiçe sayıldı
Yerel

Asker uğurlamasında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Antalya'da asker uğurlama eğlencesi sırasında sosyal mesafe unutularak koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 15:14:00 - 2021-01-30 15:15:01

Antalya'da farklı noktalarında dün akşam ve gece saatlerinde koronavirüs tedbirleri ihlal edilerek asker eğlenceleri düzenlendi. Antalya Otogarında yapılan asker uğurlamasında ‘En büyük asker, bizim asker’ diyerek asker adayları omuzlara alınıp havaya fırlatılırken, temizlik, maske ve mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Bir diğer asker uğurlamasında ise Muratpaşa ilçesinin Gebizli Mahallesi’ndeki bir sokakta gençler, yol ortasında asker eğlencesi düzenledi.

Araçlardan inen gençler, karşılıklı göbek atıp uzun süre eğlendi.

Gençlerin kısıtlamayı ihlal eden görüntüleri evlerdeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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