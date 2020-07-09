Asker uğurlaması yasaklanan şehirler hangileri?

Askere gitme çağındaki binlerce genç için asker uğurlama adetleri koronavirüse davetiye çıkaran manzaralar ortaya çıkardı. Birçok ilde kontrolden çıkmaya başlayan durum için Valilikler devreye girdi. Gelen son habere göre asker uğurlamalarının yasaklandığı illere 5 il daha eklendi. Böyleye yasaklanan il sayısı 24'e yükseldi.

Ankara, İstanbul, Trabzon, Samsun, Kocaeli, Malatya, Mersin, Ordu, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Ağrı, Ardahan ve Bursa'da asker uğurlama törenlerinin kısıtlandığı duyuruldu.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu.

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere salgın tedbirleri ihlal edilerek asker uğurlama tören ve eğlencelerinin gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlardaki vatandaşların sağlığının ve ülkenin salgınla mücadeledeki başarısının riske atıldığı ifade edildi.

Toplantıda alınan kararla kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, bu kapsamda açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına, toplu uğurlama yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Asker uğurlama yasağına uymama cezası ne?

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılması kararları alınmıştır.” Ancak hangi durumda hangi cezanın uygulanacağına dair açıklama yapılmadı.