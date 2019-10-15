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Asker selamı sonrası UEFA'dan skandal karar!

UEFA, Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

15 Ekim 2019 Salı 15:27
Asker selamı sonrası UEFA'dan skandal karar!

UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

Hürriyet'in haberine göre; UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.

Milli Takımımız, Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek asker selamı vermiş; 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize bu şekilde destek vermişti.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 15:27
  1. UEFA
  2. Almanya
  3. Türkiye Futbol Federasyonu
  4. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • hasan alihasan ali14 dk önce
    Asker selamı hikaye kuyruk acıları başka bu fasık topluluğun . suriyede ortadoğuda avuçlarını yaladılar yani bunların dertleri tamamen DUYGUSAL
  • hercaihercai16 dk önce
    Her Turk askerdir! Bunu avrupa ve dunya anlamali!
  • Gel pisi pisiGel pisi pisi20 dk önce
    Ulan neymiş spora siyaset karismasinmis. Be onun bunun çocukları Fransa'da karikatür dergisi bar Vssaldırısı olduğunda her maçta saygı duruşu yapmadınız mı. Bu spora siyaseti sokmak değil midir.
  • Ümit özen Ümit özen 22 dk önce
    Askerimizin arkasındayız milletçe buna ceza vermeye kalkan densizlere en şidetli cevabı vereceğiz Allah'ın izniyle askerimiz zafere en kısa zamanda ulaşıp bu pisliklere en güzel cevabı vericektir
  • sutcu imamin torunusutcu imamin torunu22 dk önce
    küfür tek millettir Almanyaya ne oluyor haçlı zihniyetimi hortladı biz basarilar elde ettikçe kafirler kuduruyor demekki REIS dogru yolda Allah yar ve yardımcınız olsun

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