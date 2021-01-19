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Gündem Asker, öğretmen, doktor, abla... FETÖ’ye Türkiye genelinde baskın: 242 kişiye gözaltı
Gündem

Asker, öğretmen, doktor, abla... FETÖ’ye Türkiye genelinde baskın: 242 kişiye gözaltı

Dün Türkiye genelinde FETÖ’nün Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Milli Eğitim Bakanlığı mahrem yapılanmaları ile örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcılarına operasyonlar düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 22:07:00 -
Asker, öğretmen, doktor, abla... FETÖ’ye Türkiye genelinde baskın: 242 kişiye gözaltı

İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yapılan operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu yakalama kararı bulunan 10’u muvazzaf, 108’i ihraç veya emekli 118 askerden 90’ı gözaltına alındı. Zanlılardan 13’ünün ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Yine İstanbul’da ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarınca arandığı tespit edilen aralarında binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve mahrem imamlarında bulunduğu 51 kişiye operasyon düzenlendi. 15 ilde 32 şüpheli yakalandı.

Örgütün 17 ablası da yakalandı

Balıkesir merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ’nün mahrem öğretmen yapılanması operasyonunda ise 2’si Milli Eğitim Bakanlığı, biri özel eğitim kurumunda görevli 3 öğretmenin yanı sıra KHK ile ihraç edilmiş öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi yakalandı. Yine Balıkesir’de Bylock kullanıcısı 6 kişi gözaltına alındı. Ankara’da düzenlenen ByLock operasyonunda ise FETÖ’nün tepe yönetimiyle irtibatlı olan ve ByLock kullanan 17 kişiye gözaltı kararı verildi, bunlardan 15’i yakalandı. Ankara’da ayrıca FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasında yer alan 1 mahrem imam ile 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi, bu kişilerden 10'u yakalandı. Niğde merkezli 7 ilde düzenlenen örgütün mahrem ablalarına yönelik operasyon da 17 kadın gözaltına alındı. Erzincan’da ise 10 muzavvaf asker yakalandı.

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