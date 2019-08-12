Asker kıyafetli Hakkarili çocuklar bayrama renk kattı Hakkari’deasker kıyafetlerlebayram şekeri toplayan çocuklar bayrama ayrı bir renk kattı.

Hakkari’deasker kıyafetlerlebayram şekeri toplayan çocuklar bayrama ayrı bir renk kattı.

Kardeş oldukları öğrenilen 3 çocuk binbaşı, yüzbaşı rütbeli askeri kıyafetleriyle mahallelerindeki evleri dolayıp bayram şekeri aldılar.

Bayram şekeri toplayan birçok çocuktan daha farklı giyinen çocuklar gittikleri her yede yoğun ilgi ile karşılandıklarını söylediler.

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