Asker kıyafetli Hakkarili çocuklar bayrama renk kattı
Hakkari’deasker kıyafetlerlebayram şekeri toplayan çocuklar bayrama ayrı bir renk kattı.12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:46
Hakkari’deasker kıyafetlerlebayram şekeri toplayan çocuklar bayrama ayrı bir renk kattı.
Kardeş oldukları öğrenilen 3 çocuk binbaşı, yüzbaşı rütbeli askeri kıyafetleriyle mahallelerindeki evleri dolayıp bayram şekeri aldılar.
Bayram şekeri toplayan birçok çocuktan daha farklı giyinen çocuklar gittikleri her yede yoğun ilgi ile karşılandıklarını söylediler.
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