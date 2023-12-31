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Dünya Asker kılığına giren İsrailli bakın ne yaptı
Dünya

Asker kılığına giren İsrailli bakın ne yaptı

Yeniakit Publisher
2023-12-31 22:11:00 -
Asker kılığına giren İsrailli bakın ne yaptı

İsrail askeri üniformasını giyerek Gazze Şeridi'ndeki ordu saflarına sızan bir İsraillinin, silah ve mühimmat çaldığı belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Başsavcılık, Roi Yifrah (35) hakkında hırsızlık şüphesiyle iddianame sundu ve Tel Aviv Mahkemesinden hakkındaki işlemler bitene kadar söz konusu kişinin gözaltı süresini uzatmasını istedi.

İddianamede, 7 Ekim'de çatışma bölgesine giden Yifrah'ın, kendisini patlayıcı uzmanı, polis özel harekat ekibi "Yamam" görevlisi ve İç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) subayı gibi çeşitli sahte kimliklerle tanıtarak, askerlerin ve polislerin silah ve mühimmatına erişim izni sağladığı suçlamaları yer aldı.

Yifrah, saldırıların patlak verdiği 7 Ekim ile gözaltına alındığı 17 Aralık arasında geçen sürede el bombaları, mermiler, üniforma, telsiz, dron gibi büyük miktarlarda silah, mühimmat ve teçhizat çalmakla suçlanıyor.

İddianamede, gözaltına alınan Yifrah'ın aracında, evinde ve annesinin evinde silah ve mühimmat bulunduğu yer aldı.

Gazete, Yifrah'ın İsrail askeri üniformasıyla Gazze Şeridi sınırındaki askerleri ziyarete gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Galant ile çekilmiş fotoğraflarını da ortaya çıkardı.
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