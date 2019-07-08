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Asker kardeşi sürpriz yapıp düğüne askeri kamuflajla katıldı

Rize’de gerçekleşen düğünde damadın asker kardeşi çiftlere sürpriz yaparak askeri kamuflajla düğüne katıldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:13
Asker kardeşi sürpriz yapıp düğüne askeri kamuflajla katıldı

Rize’de gerçekleşen düğünde damadın asker kardeşi çiftlere sürpriz yaparak askeri kamuflajla düğüne katıldı.


Rize’nin Çayeli ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleşen düğünde, damadın asker kardeşi sürpriz yaparak salona askeri kamuflajla girmesi davetlilere duygu dolu anlar yaşattı.


Kadir ve Gamze Başlantı çiftinin düğününde gerçekleşen olayda düğün için memleketine gelen Mehmet Başlantı askeri kamuflajla bir anda salona girdi. Mehmet Başlantı’yı gören gelin, damat ve davetliler şaşkınlıklarını saklayamayarak duygu dolu anlat yaşadı. Mehmet Başlantı, çiftlerin bulunduğu masanın önüne geçerek abisi Kadir Başlantı’ya tekmil getirdi, en özel günlerini kutladı. O anlarda damat Kadir Başlantı şaşkınlığının yanı sıra gözyaşlarınıda tutamadı.


Mehmet Başlantı’nın annesi oğluna özlemle sarılırken, kısa süreli baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan anne, kendine geldiğinde tekrardan düğün törenine katıldı.


Annesinin sevinçten bayıldığını ve olayın bu kadar ileriye gideceğini düşünmediğini ifade eden Mehmet Başlantı, komutanlarının da yardımıyla böyle bir sürpriz yapma fırsatı bulduğunu ifade etti. Başlantı İHA Muhabirine yaptığı açıklamada “Çok heyecanlıyım. Annem bayıldı. Bu kadar ileriye gideceğini bilmiyordum. Çok mutluyum. İçimde ifade edemediğim büyük bir duygu var. Bu kadar sevildiğimi açıkçası bilmiyordum. Düğün tarihi belliydi böyle bir sürpriz yine yapacaktım ama bir değişiklik oldu, abim İsmail Başlantı böyle bir fikir sundu bende güzel olacağını düşündüm. Sağ olsun komutanlarımın da yardımıyla böyle bir sürpriz yapma fırsatı buldum” dedi.


Baba Turan Başlantı ise yaptığı açıklamada oğlu için bu şekilde düğüne katılacağını tahmin edemediğini ifade etti. Baba Başlantı “Anlatılmayacak bir duygu yaşadık. Annesini ki o şekilde gördüm bende dayanamadım. Telefon ile görüşüyorduk ama bu şekilde geleceğini kimse tahmin edemiyordu” diye konuştu.


Kendisi askerdeyken abisinin düğününe gidemediğini ifade eden damat Kadir Başlantı, kardeşini gördüğü anda gözyaşlarını tutamadığını ifade etti. Damat Başlantı “Hiç kimse bize böyle bişey olacağını söylemedi. Bizim için çok büyük şok oldu. Ben askerdeyken abimin düğününe gelememiştim. Mehmet kardeşime düğünüme gelmek nasip oldu. Tarif edilemez bir duygu. Geldiğini duyduğumda gözlerimi kapıdan alamadım. Kendisini gördüğüm an göz yaşlarımı tutamadım” ifadelerini kullandı.


Gelin Gamze Başlantı ise düğünün en güzel süprizi olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:13
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