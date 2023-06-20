  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya "Asker Erdoğan’ı götürür, beni başbakan yapar" diyen eski AK Partili kim? Şok olacaksınız
Medya

"Asker Erdoğan’ı götürür, beni başbakan yapar" diyen eski AK Partili kim? Şok olacaksınız

Yeniakit Publisher
2023-06-20 12:06:00 -
"Asker Erdoğan’ı götürür, beni başbakan yapar" diyen eski AK Partili kim? Şok olacaksınız

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçimlerin ardından CHP'den istifa ettiğini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan, daha sonra da, "Kafa bulmak için söyledim" diyen eski milletvekili Abdüllatif Şener gündemini değerlendirdi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçimlerin ardından CHP'den istifa ettiğini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan, daha sonra da, "Kafa bulmak için söyledim" diyen eski milletvekili Abdüllatif Şener gündemini değerlendirdi. 

Selvi, yazısında, Şener'in AK Parti’den ayrılık süreci hakkında, "AK Parti kulislerinde Abdüllatif Şener’in, 'Asker Erdoğan’ı götürür beni başbakan yapar' diye bir beklentiye girdiği için AK Parti ile yollarını ayırdığı konuşulmuştu. Gerçek nedir bilemem ama bir siyasetçi için hiç iyi bir sicil değil" dedi. 

Selvi, Kılıçdaroğlu'na yönelik de şu eleştirilerde bulundu:

“Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a muhalif olan ne kadar AK Partili varsa onlarla işbirliği yaptı. Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu’na 35 milletvekilliği verdi. Onlar da Meclis’e girince ilk iş olarak CHP ile yollarını ayırdılar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Abdüllatif Şener’i Konya’da milletvekili seçtirdi. Şener, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’na oy vermedi.

Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı adayı yapmaya çalıştı. Gül, şimdi Kılıçdaroğlu’na uzak duruyor. Gönlü daha çok Ekrem İmamoğlu’ndan yana.

Kemal Bey, Erdoğan’a muhalif diye kim varsa tutup yanına alırsan böyle olur. Davasına, liderine, partisine ihanet eden, sana da eder.” 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

asa

Senerin oturadigin kalmadı zaten....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23