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Yerel Asker eğlencesi mi ring mi? Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Yerel

Asker eğlencesi mi ring mi? Tekmeler yumruklar havada uçuştu

Yeniakit Publisher
2024-08-20 13:36:00 -

Sultanbeyli'de asker eğlencesi sırasında iki grup arasında kavga çıktı. Sandalye, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Sultanbeyli İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, Necip Fazıl Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, asker eğlencesi için bir araya gruplar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddetlenerek yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada şahıslardan bazıları karşı taraftaki kişilere sandalye ile saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin müdahalesiyle kavga son bulurken, yaşanan o anlar vatandaşın cep kamerasına yansıdı.

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