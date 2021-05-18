Asker çekme kararı sonrası flaş açıklama: Savaşa hazırız

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD'nin Public Broadcasting Service (PBS) televizyonuna verdiği demeçte, yabancı kuvvetlerin Afganistan'dan çekilmesinden sonra tehditleri ortadan kaldırmak için hazırlıkları yapıldığını belirtti.

Ülkede terör tehdidinin değiştiğini ancak ortadan henüz kalkmadığını ifade eden Gani, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesinin ardından Taliban ile savaşmaya hazır olduklarını kaydetti.

Gani, barış görüşmelerinin anahtarının, seçime dayalı bir yönetim sistemini kabul etmek olduğunu vurguladı. Seçime dayalı bir yönetim sistemi üzerinde anlaşmaya varılmadığı takdirde kadın, gençlik ve azınlık hakları dahil son yirmi yılda elde edilen tüm kazanımların sorgulanacağını dile getiren Gani, Taliban'ın seçimi kabul etmesinin, barış görüşmelerinin başarısının anahtarı olarak gördüğünün altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Gani, gelecek yönetim sisteminin, seçime dayalı olmasının kabul edilmesinin ardından diğer konuların görüşüleceğini aktardı. Taliban'ın savaş yoluyla asla kazanamayacağını bildiren Gani, ayrıca yabancı güçlerin çekilmesinin ardından da güvenlik durumunun kontrol altında olacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığına göre yaklaşık 2 haftadır, yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

ABD yönetiminin, 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 15 Ocak 2021'e kadar Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirecek, 1 Mayıs'ta da tamamını çekecekti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump görevinin son günlerinde Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmişti ancak 20 Ocak'ta görevi devralan Başkan Joe Biden 1 Mayıs tarihine uyamayacağını açıklamış ve ardından 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar tüm ABD askerlerinin çekilmiş olacağını açıklamıştı.