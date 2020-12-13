Asker alımları ne zamana ertelendi?
Son dakika haberine göre, asker terhisleri ertelendi mi? Milli Savunma Bakanlığı, askerlik sevk tarihleriyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Açıklamada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki sevk tarihlerine ilişkin bilgilere yer verildi. Peki asker alımları ne zamana ertelendi?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26.132 yükümlünün sevk işlemi 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15.491 yükümlünün sevki 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelendi.” denildi.