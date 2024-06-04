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Gündem Aşk-ı Memnu'nun yıldızı hayatını kaybetti
Gündem

Aşk-ı Memnu'nun yıldızı hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-06-04 09:41:00 - 2024-06-04 09:45:15
Aşk-ı Memnu'nun yıldızı hayatını kaybetti

Yeşilçam'da rol aldığı filmlerle tanınan ve bir dönem Aşk-ı Memnu dizisinde rol alan Fatma Karanfil, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Fatma Karanfil, 72 yaşında kansere yenik düştü.

Karanfil'in vefat haberini menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu:

"Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi.

Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken, Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır.
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Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil. Tüm Sanat camiasına ve Kamuoyuna duyurulur."

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