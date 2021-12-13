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Korona Virüs Aşıyla ilgili yine "ama'lı-mama'lı" açıklama
Korona Virüs

Aşıyla ilgili yine "ama'lı-mama'lı" açıklama

İsrailli bilim insanları, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozunun Omicron varyantına karşı büyük ölçüde koruma sağladığını, ama elde edilen bu korumanın Delta varyantına göre daha az olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 13:25:00 -
Aşıyla ilgili yine "ama'lı-mama'lı" açıklama

İsrailli bilim insanları, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı etkisi ile ilgili sonuçları kamuoyuna duyurdu. 

İsrail’deki Sheba Tıp Merkezi ve İsrail Sağlık Bakanlığı’nın ortak araştırmasında 3 doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı etkisi ortaya çıktı.

Bilim insanları, üçüncü doz aşının Omicron varyantına karşı büyük ölçüde koruma sağladığını açıklasa da elde edilen bu korumanın Delta varyantına göre daha az olduğunun altını çizdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iki dozun artık etkili olmadığı belirtilirken, üç doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron’a karşı dört kat daha az koruma sağladığı da aktarıldı.

Araştırmada iki doz aşı olanlarla üç doz aşı olanların kıyaslandığı belirtilirken araştırmayı yürüten bilim insanı Gili Regev-Yochay, “İkinci dozu 5 ya da 6 ay önce olanların Omicron’a karşı bir dayanıklılığı yok fakat Delta’ya karşı biraz da olsa bağışıklıkları var” dedi.

“100 kat artıyor”

Fakat Regev-Yochay açıklamasında iyi haberler de verdi. Bilim insanı, “İyi haber ise şu ki üçüncü doz aşı bağışıklığı 100 kat artırıyor. Üçüncü doz ile birlikte koruma oranı dikkate değer bir şekilde artıyor” dedi. İsrail Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Kamu Sağlığı Hizmetleri’nin başında olan Dr. Sharon Alroy-Preis da, “İki doz aşı artık etkili değil. Üçüncü doz aşı olanlar sadece ikinci doz aşı olanlara ve elbette aşısız olanlara göre daha çok korunuyor” diye konuştu.

 

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