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Asırlık’ Mezarlık Geleneği’ devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa İlçesi’ne bağlı Taşoluk Beldesi’nde asırlık ‘Mezarlık Geleneği’ yaşatılmaya devam ediyor.

28 Haziran 2019 Cuma 10:49
Asırlık’ Mezarlık Geleneği’ devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa İlçesi’ne bağlı Taşoluk Beldesi’nde asırlık ‘Mezarlık Geleneği’ yaşatılmaya devam ediyor. Yıllardır deden toruna aktarılarak sürdürülen ve kasaba vatandaşları tarafından ‘Perşembe Geleneği’ diye de bilinen gelenek belde vatandaşları tarafından kıyamete kadar devam ettirilmek isteniyor.


Beldede her perşembe günü kasabanın erkekleri Cuma namazına gider gibi ikindi namazına gidiyor. İkindi namazının ardından cemaat toplu olarak kasabada bulunan mezarlığa ziyaret gerçekleştiriyor. Burada dualar edilip, geçmiş yad ediliyor. Mezarlıkta kabirlerin başında dua edildikten sonra belde imamları mezarlık çıkışında toplu dua gerçekleştiriyor. Asırlık gelenek nesilden nesile aktarılmaya devam ediliyor.


BU BİZİ HUZURLU KILIYOR


Beldede yaşayan 1950 doğumlu Kazım Öztürk, çocukluk yıllarından beri her perşembe ikindi namazından sonra mezarlığa ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. Öztür, konuşmasını şöyle devam etti;


“Doğumumdan bu tarafa devamlı perşembe günleri biz bu kabristana geliriz. Atalarımızın bize söylediğine göre, haftadan haftaya kabristana gelindiği zaman o insanın hiçbir hataya düşmediği görülüyormuş. Çünkü buraya geldiğine düşünüyor buradaki yatanları ve bir hafta kötülüğe düşse dahi tekrar perşembe günü geldiği için ölümü hatırlayıp, doğru yolu bulmaya çalışıyor. Bunun için kasaba halkımız bu geleneği her perşembe devam ettiriyor. Bu toplum olarak bizi huzurlu kılıyor. Onun içinde bu geleneğimizi sürdürüyoruz.”


KÜÇÜK YAŞTAN BERİ MEZARLIĞA GELİYORUM


Yine kasaba vatandaşlarından Hüseyin Baydur, yıllardır kabir ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi. Bu geleneğin kıyamete kadar süreceğini kaydeden Baydur; "Biz küçük yaştan beri bu kabir ziyaretimizi yaparız. Ölmüşlerimizi burada okuruz toplu halde. Bu geleneği yıllardır sürdürüyoruz” dedi.


ÇOCUKLARIMIZA ÖRNEK OLUYORUZ


Kendi çocuklarını da her perşembe mezarlık ziyaretine getirdiğinin altını çizen Arif Kınık ise; “Küçük yaştan beri bu mezarlığı daima ziyaret ediyoruz. Büyüklerimizden gördüğümüz için her hafta prşembe günü ziyaret ediyoruz. Biz de bütün evlatlarımızı çocuklarımızı buralara getirip onlara bir örnek oluyoruz. Bu Taşoluk’ta genel olarak her hafta perşembe günü ikindi namazından sonra ziyaret edilen bir yerdir. Bütün Taşoluk halkından Allah razı olsun. Her hafta burayı ziyaret ettikleri için bu mezarlığı boş koymadıkları için Allah razı olsun hepsinden.”


ECDADIMIZDAN GELEN BİR GELENEK


Atalarından gelen bir gelenek olduğunun ifade eden Murat Öner de; “Mezarlığımızda bizim ecdadımızdan süre gelen bir gelenek her Perşembe günleri ikindi namazlarına müteakip burada herkes gelmişlerinin geçmişlerinin ruhlarına dualar ederek, Kur’an-ı Kerim okuyarak onları yad etmektedir. Burada geçmişlerimizin ruhuna Fatiha okumaktayız. Bizlere kadar gelen bu geleneğin inşallah kıyamete kadar gitmesi sürmesi tek isteğimizdir.”


GELENEĞİMİZİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ


Yıllardır her perşembe mezarlık geleneğini sürdürdüğünü ifade eden Himmet Tınas ise şunları kaydetti;


“Uzun zamandan beri kabir ziyaretleri yaparız. Yaşımız 51 olmasına rağmen çocukluğumuzdan beri geleneğimiz olduğu için her Perşembe ve her bayram namazı öncesi bu kabir ziyaretlerimizi yaparız. Bu bizim geleneğimiz bunu her zaman yaşatmaya çocuklarımıza aktarmaya devam edeceğiz.”


HER PERŞEMBE BU GELENEĞİMİZİ YERİNE GETİRİRİZ


Her perşembe ikindi namazına özellikle kasaba halkıyla gittiğini kaydeden Doğan Kabadayı; “Sanki Cuma namazına gidiyormuş gibi her perşembe ikindi namazından sonra kabir ziyaretimiz olmaktadır. Bizi dedelerimiz, babalarımız atalarımız büyüklerimiz bu şekilde alıştırdılar. Biz de bu şekilde inşallah bizden sonra gelecek olan neslimize bu güzel kültürümüzü aşılamayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:49
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