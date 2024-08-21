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Yerel Asırlık ağacın dalı insanların üzerine düştü! 2’si ağır 9 yaralı
Yerel

Asırlık ağacın dalı insanların üzerine düştü! 2’si ağır 9 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-08-21 22:55:00 -
Asırlık ağacın dalı insanların üzerine düştü! 2’si ağır 9 yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacı dalının kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrilmesi sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde 600 yıllık çınar ağacının büyük gövdeli dalı, kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrildi.

Olay sonrası çok sayıda kişi, ağaç dalının altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Çevredekilerinde yardımıyla kurtarılan 9 yaralı, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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