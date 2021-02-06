‘Asırların hayali için geri sayımdayız’

Çanakkale Köprüsü şantiyesi ziyaretinde brifing alan Karaismailoğlu, Türk halkının bağımsızlığının temellerinin atıldığı ve bir Milli Mücadele destanının yazıldığı Çanakkale’de, dünya çapında bir proje için bir araya geldiklerini söyledi. Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Çanakkale Boğazı üzerinde adeta dünyaya karşı dimdik dururken şanlı tarihimizden pek çok simgeyi de üzerinde birer nişan gibi gururla taşıyacağını dile getirdi. Ana kablo imalatlarının tamamlandığını anlatan Karaismailoğlu, “304 adet tel demetinden oluşan ana kablonun 236 adedi şantiye depo sahasına intikal ettirildi. Fabrikada tabliye imalatları kapsamında panel imalatları tamamlanarak, blok imalatlarında ise yüzde 63 fiziki gerçekleşme sağlandı. 1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolu servis platformu montaj çalışmaları kapsamında kedi yolu döşeme ve yan korkuluklarının montaj çalışmaları da sonlandı. İtme-sürme yöntemi ile yapım çalışmaları devam eden 680 metre uzunluğundaki Asya yaklaşım viyadüğünün yüzde 96’sı fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.” diye konuştu. “Köprümüzün, 18 Mart 2022’de hizmete girmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyen Bakan Karaismailoğlu, şunları dile getirdi: “Köprümüz, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyol Projesi, özellikle Ege, İç Anadolu’nun batısı, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz ile Trakya-Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında İstanbul’a önemli bir alternatif olacaktır. Ege’nin, Akdeniz’in, İç Anadolu’nun ihracat ürünleri birkaç saat içerisinde kesintisiz bir ulaşımla Avrupalı alıcılarına ulaşacaktır. Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemleriyle köprünün sağladığı kara yolu entegrasyonu sayesinde etkin ve hızlı şekilde bağlanacaktır. Proje, köprünün konumundan kaynaklı olarak sadece boğazın iki yakasını değil, bölgedeki ve bölge ile bağlantılı coğrafyalardaki milyonlarca insanı her anlamda birbirine bağlayacaktır.”