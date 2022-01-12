Asırlardır Anadolu'da yaşayan 'Türkiye Arapları' mülteciler üzerinden ırkçılığa maruz kalıyor!

Leman Sam adlı faşist şarkıcı bozuntusunun araplar hakkında attığı ırkçı tweet sonrası bir çok ırkçıdan da Leman Sam'a destek geldi. Asırladır Anadolu'da yaşayan Selçuklu, osmanlı ve cumhuriyet ile birlikte günümüze kadar bir çok siyasetçi, bürokrat, asker çıkarmış türkiye arapları başta ekşi sözlük ve twitter olmak üzere sosyal medyada sistemli olarak ırkçılığa maruz kalıyor.

'Siirt Arapları olarak faşizm dolu bu paylaşımı derhal silerek Türkiye’de yaşayan Araplardan özür dilemenizi bekliyoruz. Irkçılığın her türlüsünü lanetliyoruz!'

Anadolu Arapları ise maruz kaldıkları zorbalığa karşı yetkilileri önlem almaya davet ediyor.