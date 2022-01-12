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Gündem Asırlardır Anadolu'da yaşayan 'Türkiye Arapları' mülteciler üzerinden ırkçılığa maruz kalıyor!
Gündem

Asırlardır Anadolu'da yaşayan 'Türkiye Arapları' mülteciler üzerinden ırkçılığa maruz kalıyor!

Leman sam adlı faşist şarkıcı bozuntusunun Araplar hakkında attığı ırkçı tweet sonrası bir çok ırkçıdan da Leman Sam'a destek geldi! Anadolu Arapları ise ırkçı zihniyete karşı yetkilileri önlem almaya çağırdı. Milli mücadeleden terörle mücadeleye kadar her alanda var olduklarını söyleyen ve Betül mardin'den, Haluk Levent'e, Aziz Sancar'a kadar bir çok bilim, siyaset, sanat, futbol, iş dünyası bürakrasi insanının Arap kökenli olduğuna dikkat çektiler.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 18:17:00 - 2022-01-12 18:43:59
Asırlardır Anadolu'da yaşayan 'Türkiye Arapları' mülteciler üzerinden ırkçılığa maruz kalıyor!

Leman Sam adlı faşist şarkıcı bozuntusunun araplar hakkında attığı ırkçı tweet sonrası bir çok ırkçıdan da Leman Sam'a destek geldi. Asırladır Anadolu'da yaşayan Selçuklu, osmanlı ve cumhuriyet ile birlikte günümüze kadar bir çok siyasetçi, bürokrat, asker çıkarmış türkiye arapları başta ekşi sözlük ve twitter olmak üzere sosyal medyada sistemli olarak ırkçılığa maruz kalıyor.

'Siirt Arapları olarak faşizm dolu bu paylaşımı derhal silerek Türkiye’de yaşayan Araplardan özür dilemenizi bekliyoruz. Irkçılığın her türlüsünü lanetliyoruz!'

Anadolu Arapları ise maruz kaldıkları zorbalığa karşı yetkilileri önlem almaya davet ediyor.

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