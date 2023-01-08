Aşırı zayıflatır! (Ödem ve yağ yaktırır) Büyük bir kabus olan kiloya izin vermiyor: Maydanozlu limonlu kür tarifi

Göbek Eritme maydanoz limon kürü: Kalorisi olmayan maydanoz suyunu düzenli tükettiğiniz takdirde 1 haftada ortalama 2 kilo birden vermeniz mümkündür. Kaynamış maydanoz suyu ile zayıflama...

Aşırı Zayıflatır (Ödem Ve Yağ Yaktırır ) Tarifi İçin Malzemeler

1 bağ maydanoz sapı

1 limon

Taze zencefil (Yarım limon büyüklüğünde)

2. 5 litre su

Aşırı Zayıflatır (Ödem Ve Yağ Yaktırır ) Tarifi Nasıl Yapılır?

Bu detoks suyu ile hızlı bir şekilde zayıfladığınızı göreceksiniz sabah taze olarak yapıp akşama kadar bitirelim günlük su ihtiyacımızı bu su ile karşılayalım en fazla 3 gün üst üste yapılır sonra 1 hafta ara verip tekrar yapabilirsiniz hızlı bir şekilde yağ yakmaya ve ödemi atmaya yarayan bir içecek üstelik yapımı da oldukça kolay. Limonlu suyun lezzetli ve sağlıklı olmasına katkı sağlayan bu maddelerle ılık limonlu su hazırlanabilir.

Öncelikle maydanoz saplarını ayıklayıp güzelce yıkayalım. Tencereye alıp bir limonun suyunu tencereye sıkıp kabukları da tencereye alalım. Zencefili ince kıyıp ekleyip en son 2. 5 litre su koyup kaynamaya bırakalım. Kaynayınca 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alalım süzüp gün boyu tüketelim hepsi bu kadar

Not : hamile hanım ve emziren annelerin kullanması uygun değildir.

Kaynatılmış maydanoz limon suyu: Sindirim sistemini destekleyerek hazımsızlık gibi sorunlara çözüm oluyor. Ölçülü bir şekilde kullanıldığında böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor. İdrar yolu enfeksiyonlarının daha hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı oluyor, idrar söktürücü bir etkisi olduğu da biliniyor.

Diğer tarif ise;

Tarçın limon maydanoz suyu faydaları

Tarçın kan şekerinin dengelenmesini sağlayan bir bitkidir. Maydanoz ve limon da vücudun ödemden kurtulmasını sağlar. Sabahları eğer tarçınlı ve maydanozlu limonlu su içerseniz kan şekerinizi dengeler ve ödem atarsınız. Özellikle kış aylarında önerilen bu karışım vücut direncinin de korunmasını sağlar.

Neden limon kullanıyor?

Limonlu vücuttaki toksinleri arındırma da büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle sabahları aç karnına içilen limonlu su hem toksinleri atmaya yardımcı olur hem de yağ yakımını kolaylaştırarak kilo verme konusunda destek olur. Her sabah bir bardak limonlu su içerseniz zayıflatır. Aynı zamanda sabahları içilen limonlu su kabızlığı da oldukça iyi gelmektedir.

Kaynatılmış maydanoz suyu: Haşlamak da mümkün!

Kaynatılmış maydanoz suyu tarifi:

Yine yarım demet maydanozu saplarıyla birlikte ayıklayarak güzelce temizliyor. Bu kez yaklaşık 1,5 - 2 bardak suyla birlikte bir tencereye alıyorsunuz. Ardından ocağın altını açıyor ve bu şekilde yaklaşık 10 dakika haşlıyorsunuz. Karaciğer fonksiyonlarını düzenler. Vücudu toksinlerden arındırır. Ağız içi bakterileri temizler. Metabolizmayı hızlandırır.