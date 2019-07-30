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Aşırı terlemeye nasıl engel olunur?

Yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklar terleme problemini beraberinde getirir. Özellikle aşırı terleme sorunu hayatı olumsuz etkileyebilir. Peki Aşırı terlemeye nasıl engel olunur? Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Hicran Ercan, terleme sorununun önüne geçecek yöntemleri anlattı. İşte aşırı terleme sorunu ile ilgili bilinmesi gerekenler...

30 Temmuz 2019 Salı 21:47
Aşırı terlemeye nasıl engel olunur?

Yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklar terleme problemini beraberinde getirir. Özellikle aşırı terleme sorunu hayatı olumsuz etkileyebilir. Peki Aşırı terlemeye nasıl engel olunur? Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Hicran Ercan, terleme sorununun önüne geçecek yöntemleri anlattı. İşte aşırı terleme sorunu ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Aşırı terleme sosyal hayatı olumsuz etkiliyor

En fazla yaz aylarında yaşanan terleme durumu, vücut ısısını sabit tutarken, zararlı maddelerin de dışa atılmasını sağlar. İnsan vücudundaki ter bezi sayısı 2-3 milyon kadar olup, sırasıyla en fazla avuç içi, koltukaltı ve ayaklarda bulunur. Günde ortalama 100cc ter salgılayan insanoğlu, aşırı efor ve sıcaklıkla birlikte bu durumu 1.5 litreye kadar çıkarabilir. Terleme sorunu ortam sıcaklığının ve neminin yükselmesi, efor sarf edilmesi ve heyecan yaşanması gibi durumlar sonucu artabilir.

Aşırı terlemeyi getiren hastalıklar

Ayrıca tansiyon veya şeker düşmesi, kanamalar, ateşli hastalıklar, kalp krizi, sıcak çarpması ve tiroid hastalıkları gibi durumlarda da terleme yaşanabilir. Fakat terleme sistemi herhangi bir sebepten dolayı fazla çalışmaya başlarsa, “hiperhidrozis” yani aşırı terleme sorunu baş göstermeye başlar. Aşırı terlemenin bir hastalık belirtisi olup olmadığını anlayabilmek içinse bir uzman desteğine başvurmak gerekir.

Aşırı terleme insan hayatını olumsuz yönde etkileyerek birtakım sıkıntılara zemin hazırlar. Kişinin sosyal hayatında yaşanabilecek bu gibi olumsuz durumlar hayat kalitesini düşürmesinin yanı sıra, kişilerde özgüvenin azalmasına ve çekingenlik oluşmasına da yol açabilir. Bu durum da zamanla çeşitli psikolojik sorunları ve başarısızlığı beraberinde getirebilir.

Tedaviye başlanmadan önce terlemenin sebepleri araştırılmalı

Terlemenin aşırı hale geldiği zamanlarda kişilerin öncelikle bir doktora başvurması gerekiyor. Yapılacak tetkiklerle aşırı terlemeye sebep olabilecek enfeksiyon, hipertiroid gibi altta yatan hastalıklar kolayca ortaya çıkarılabiliyor. Böylece gerekli tedavi uygulanabiliyor. Eğer aşırı terlemenin altında başka hastalıklar yatmıyorsa, terlemeyi durdurmak için medikal ürün tedavisine başvurulabiliyor. Ancak medikal ürünlerin kullanıldığı tedaviler, geçici ve kısa süreli olma özelliği taşıyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 21:47
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  3. Aşırı terlemenin yol açtığı sorunlar
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