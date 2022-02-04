Aşırı ölümcül bir HIV varyantı keşfedildi!

Dünya çapında 38 milyon insanı enfekte eden ve bugüne kadar 33 milyon kişinin ölümüne neden olan HIV-1 virüsünün yeni bir varyantı belirlendi. Oxford Üniversitesi Büyük Veri Enstitüsünden araştırmacıların yürüttüğü bir çalışmada, Hollanda'da yeni, oldukça öldürücü bir HIV türü keşfedildi.

Bir grup bilim insanının yaptığı ve Science dergisinde yayımladığı çalışmada yeni HIV varyantına 'VB' ismi verildi. Çalışmaya göre, VB ile enfekte kişilerde ilaç tedavisi öncesinde görülen belirtiler, diğer HIV varyantları ile enfekte olmuş kişilerden farklıydı.

VB varyantına sahip bireylerdeki viral yük (kandaki virüs seviyesi), diğer HIV türlerine sahip kişilerden 3.5 ila 5.5 kat daha fazlaydı. Bununla birlikte, CD4 hücre düşüş hızı (HIV tarafından bağışıklık sistemi hasarının ayırt edici özelliği), VB varyantlı bireylerde iki kat daha hızlı çıktı. Bu, AIDS'in çok daha hızlı gelişmesine yol açmakta. Ayrıca VB varyantına sahip kişilerde virüsü başkalarına bulaştırma riski de artış gösterdi.

HIV Varyantı 1980'Lerde Çıktı

Araştırmacılar, bulguları endişe verici olarak tanımlarken, tedaviye başladıktan sonra VB varyantına sahip bireylerin diğer HIV varyantlarına sahip bireylere benzer bir bağışıklık sistemi geliştirdiğini buldu. Bununla birlikte, bilim insanları VB varyantının bağışıklık sistemini daha hızlı şekilde zayıflattığı için erken teşhis ve tedavinin daha kritik olduğunu söyledi.