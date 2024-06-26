Aşırı miktarda nakit tutmak neden yanlış?

Hesabında yüksek miktarlarda nakit görmeyi herkes ister. Ancak bu miktar belli bir seviyeyi aştığında finansal durumunuza zarar verebilir. Finans uzmanları doğru para yönetiminin önemine dikkat çekiyor

Banka hesabınızda fazladan nakit tutmak iki nedenden dolayı ideal bir tercih değildir: Birincisi kolay erişilebilir olması paranızı kolay harcayabileceğiniz anlamına gelir. Banka hesabınızda çok fazla para tutmak her ne kadar hiçbir şey değişmiyor gibi görünse de para kaybettiğiniz anlamına gelebilir.

Insider’ın haberine göre ABD, San Diego merkezli finansal planlama firması Bair Financial’ın Finansal Planlama Uzmanı Marci Bair, sabit geliri olan herkesin banka hesabında iki aydan fazla süre acil harcamalarını karşılayacak miktarın üzerinde nakit tutmamasını öneriyor. Hesabınızda çok fazla nakit tuttuğunuzu düşünüyorsanız ve aşağıdaki uyarılar tanıdık geliyorsa muhtemelen paranızı başka bir yere taşımanın zamanı gelmiş olabilir:

1. Tasarruf planınız yok mu?

Paranız için bir planınız yoksa, Banka hesabınızdaki paranızın beklemesi daha olasıdır. Bu yöntemse servet inşa etmenin etkili bir yolu değildir.

Bunun yerine, finansal hedeflerinizin her birine ne kadar erişmek istediğinize karar verin ve banka hesabınızdan her ay tasarruf, emeklilik ve yatırım hesaplarınıza otomatik bir transfer ayarlayın.

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Bir yatırım planı, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olabilir. Geri kalan miktarı diğer hedeflere ve daha büyük büyüme fırsatlarına yönlendirmekse ihtiyacınız olanı biriktirmenize olanak tanır.

2. Acil durum fonunuz dolu mu?

Çok fazla paranızın olduğunu fark etmeniz genellikle iyi bir işaretle başlar. Halihazırda tam teşekküllü bir acil durum fonu oluşturmuşsunuzdur ve elinizde hâlâ para vardır. Acil durum fonunuzu yüksek getirili bir tasarruf hesabında güvenli ancak likit bir yerde saklamanız gerekir ve bu rakam yaklaşık altı aylık harcamalarınızı içerir.

Bu tür bir birikimi elde ettikten sonra kalan miktarı yedek nakit olarak cebinizde tutmak cazip bir seçenek gibi görülebilir. Ancak Bair paranın çalışabilmesi için diğer seçeneklerin de olduğunu belirtiyor. Finans uzmanı dengeli bir yatırım portföyü oluşturulmasını öneriyor.

3. Emeklilik gibi diğer finansal hedefleri ihmal mi ediyorsunuz?

Para olmadığında finansal hedefleri ihmal etmek bir nebze olsun kabul edilebilir. Ancak paranız varken hedeflerinizi ihmal etmek tamamen başka bir konudur. Tasarruf ve emeklilik hesaplarınız büyümüyor ancak banka hesabınız büyüyorsa bu bir sorun teşkil eder.

Bireysel emeklilik hesabınız sabit kalırken banka hesabınızdaki miktar artıyorsa muhtemelen kontrol altında çok fazla para tutuyorsunuz demektir.

Finansal hedeflerinize ulaşmak için banka hesabınızdan otomatik transferler düzenlemeyi ve maaşınızdan direkt olarak para kesilmesini sağlamayı düşünebilirsiniz.

4. Fırsatları kaçırıyor musunuz?

Dolgun bir banka hesabınız varsa ancak yatırım fırsatlarından yararlanamıyorsanız çok fazla nakit tutuyor olabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bireysel emeklilik yatırımları beraberinde devlet katkısı getirir. Bu katkı adeta devletin ödediği bedava para gibidir. Hesabınızdan ödediğiniz ekstra miktar bu katkıdan daha fazla alabilmenize imkan sağlar.

5. Para kaybetmekten mi endişeleniyorsunuz?

ABD borsalarının dolar bazında yıllık ortalama %10 getiri sağladığı düşünüldüğünde söz konusu tablo dengeli bir yatırım hesabında veya bir emeklilik yatırımı hesabında paranızın çok daha fazla değerlenebileceğini gösteriyor. Banka hesabınızda çok fazla para tutarak bu fırsatları kaçırıyor olabilirsiniz. Bu sizin için rahatsız edici bir durumsa paranızı harekete geçirmenin zamanı gelmiş olabilir.

Bair, "Banka hesaplarında çok fazla olduğunu düşünmeyen müşterilerim var.