0553 313 94 23

Aşırı kırmızı et tüketimi erken öldürebilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Diyetisyeni Arif Kaçan:- "Gereğinden fazla kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri tüketiminin yaşam süresinin kısalmasına neden olduğu kanıtlandı. Kırmızı etin haftalık 500 gramla sınırlandırılmasının kardiyovasküler hastalıklar ve kansere yakalanma riskini azalttığı ortaya çıktı"

28 Haziran 2019 Cuma 10:52
Aşırı kırmızı et tüketimi erken öldürebilir

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Diyetisyeni Arif Kaçan, gereğinden fazla kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri tüketiminin yaşam süresinin kısalmasına neden olduğunun kanıtlandığını kaydederek, "Kırmızı etin haftalık 500 gramla sınırlandırılmasının kardiyovasküler hastalıklar ve kansere yakalanma riskini azalttığı ortaya çıktı.” dedi.

Diyetisyen Kaçan, yaptığı yazılı açıklamada, gıdaların yeterli ve dengeli tüketilmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, “İnsan sağlığı ve beslenmesi için gerekli olan ürünlerin başında hayvansal kaynaklı ürünler geliyor. Kırmızı et, beyaz et ve balık eti sağlık açısından günlük hayatta yeterli miktarda tüketilmesi gereken zengin protein kaynaklarıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Son zamanlarda özellikle kırmızı et tüketimini azaltmaya ya da tamamen tüketmemeye yönelik yapılan kampanyalara değinen Kaçan, “Hem daha sağlıklı beslenme hem de çevreye verilen zararı minimuma düşürme isteği et tüketiminin azaltılmasına yönelik kampanyaların temel dayanakları. Ülkemizde kaliteli protein kaynaklarından biri olmasına karşın kırmızı et tüketimi çoğu bireyde özellikle de çocuklarda yetersiz alınıyor. Ülkemizde yapılan çalışmalara göre gelir düzeyi arttıkça kırmızı et tüketiminin de arttığı görülüyor. Özellikle ekonomik gücü iyi olan bireylerde kırmızı et tüketiminde aşırıya kaçılıyor ve neredeyse etsiz yemek yiyememe gibi kötü beslenme alışkanlığı bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Kaçan, yeni yapılan bilimsel çalışmalarda aşırı et tüketiminin yaşam süresini kısalttığının tespit edildiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Gereğinden fazla kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinin tüketiminin yaşam süresinin kısalmasına neden olduğu kanıtlandı. ABD ve Çin’de 54 bin kadın ve 28 bin erkeğin et tüketim alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Araştırma sonucu gerçekleşen 14 bin ölümün nedenlerinin başında kardiyovasküler hastalıklar ve kanser yer aldı. Çalışmada haftada fazladan tüketilen 3,5 porsiyon kırmızı etin ölüm oranını yüzde 10 artırdığı tespit edildi. Avrupa’da ise 400 bin kişinin tüketim alışkanlıklarının incelendiği bir çalışmada, fazla kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinin tüketiminin erken ölümlerin önde gelen nedenlerinden iskemik kalp hastalığı riskini yüzde 19 artırdığı ortaya çıktı.”

- Haftalık 500 gram et tüketimi yeterli

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) fazla tüketilen kırmızı et ve işlenmiş etleri kanserojen sınıfına aldığını kaydeden Kaçan, “DSÖ, kırmızı et ve işlenmiş et tüketiminin azaltılmasını tavsiye ediyor. Kırmızı etin haftalık 500 gramla sınırlandırılmasının kardiyovasküler hastalıklar ve kansere yakalanma riskini azalttığı kaydediliyor. Özellikle haftalık 500 gramdan daha fazla kırmızı et tüketen bireylerin eti yağsız, pişirme yöntemlerini ise fırın-ızgara- haşlama tercih etmeleri öneriliyor. Etlerin kızartılmamaları, eğer kömür ateşinde pişirilecekse ateşten en az 15 cm yukarıda tutulmaları kanser ve kalp sağlığının korunması açısından önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:52
  1. Arif Kaçan
  2. Diyetisyen
  3. et tüketimi
  4. Medipol Mega

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya..
    2. Aksa Doğal Gaz'dan, Tekerlekli..
    3. Hakkari’de şehit uğurlama töreni
    4. Kansızlık ve Demir Eksikliğine Karşı..
    5. Gram altın 262 lira seviyelerinde
    6. Kocaeli’de 9 FETÖ şüphelisi adliyeye..
    7. Talas’ta zabıtadan market ve pazar..
    8. Erdoğan, Fransız mevkidaşı ile bir..
    9. Kilis Belediyesi Asri Mezarlıkta fide..
    10. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme..
    11. Adalet Bakanlığı personel alımı..
    12. “Her pedal bir umut” diyerek..
    13. Kilis 7 Aralık Üniversitesinden..
    14. (Özel) Karanlıktan aydınlığa uzanan yol
    15. Kablo hırsızlarına jandarma tokadı: 5..
    16. Moldova Ticaret Müsteşarı’ndan..
    17. Başkan Yaman’ın Ankara temasları
    18. (Özel) Yabani bademler milyonlar..
    19. Binası yıkılan kadın muhtar, açık..
    20. Aşırı kırmızı et tüketimi erken..
    21. Bilecik’te hac seminerleri devam ediyor
    22. “Bilecik’te Neler Yapılabilir” adlı..
    23. TRAKYA Yönetim Kurulu Malkara’da..
    24. Bayraklı’da hurdaya geçit yok
    25. Kabin basıncı düşen uçak sorunsuz indi
    26. Maduro’ya yeni darbe girişimi! ABD’nin..
    27. Asırlık’ Mezarlık Geleneği’ devam..
    28. Kartepe’de off-road heyecanında geri..
    29. Ankara'da düğmeye basıldı: Çok sayıda..
    30. Çukurca’da hain saldırı: 1 şehit
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!