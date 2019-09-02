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Aşiret düğününe yoğun katılım

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık’ta tanınan Miroğulları aşiretinin sevilen isimlerinden Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya’nın oğlunun düğünü görkemli bir şekilde yapıldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:38
Aşiret düğününe yoğun katılım

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık’ta tanınan Miroğulları aşiretinin sevilen isimlerinden Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya’nın oğlunun düğünü görkemli bir şekilde yapıldı.


Göllüova mesire alanında düzenlenen Beritan ve Bedran Kaya çiftinin düğün törenine Erzurum, Muş, Hınıs ve Elazığ’dan davetliler katıldı. Taş ile Kaya ailelerinin düğününde davetliler gönüllerince eğlendi. İki bin dolayında davetlinin katıldığı düğünün takı töreni yaklaşık iki saat boyunca devam etti. Düğünde genç çifte yüklü miktarda takı takıldı. Düğüne katılan davetlilere teşekkür eden damadın babası Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, "Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan siyasilerimize, bürokratlarımıza, dışarıdan gelen misafirlere ve Bulanıklı davetlilerimize teşekkür ederim. Ayrıca düğüne katılamayıp bizleri telefonla arayan dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:38
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