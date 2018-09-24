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Aşiret düğününde halay çekerek Türkiye haritası yaptılar

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde yapılan aşiret düğününde damat Erol Yakut'un amcası korucu başı Mesut Güney'in öncülüğünde, davetliler halay çekerken Türkiye haritası oluşturdu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 14:07
Aşiret düğününde halay çekerek Türkiye haritası yaptılar

Şırnak Uludere'ye bağlı Gülyazı köyünde yaşayan Goyan aşiretinden Erol Yakut ile Adana'dan Esra Kızılkaya, dünyaevine girdi. Köy meydanında yapılan düğüne AK Parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aşiret mensupları, gelin ve damadın akrabaları katıldı. Yöresel kıyafetleriyle düğüne katılan davetliler, müzik eşliğinde oynayıp halay çekerken renkli görüntüler ortaya çıktı. Aşiret lideri ve damadın amcası, korucu başı Mesut Güney, düğün öncesi Türkiye haritası şeklinde çizdiği alana davetlileri çağırdı. Davetliler, burada halay çekenken Türkiye haritası oluşturdu. Gece geç saatlere kadar süren düğünde davetliler, düğün ve kutlamalarda silah sıkılmasına karşı mesaj vermek için meşale yaktı.

'BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİK'

Sınırın sıfır noktasından bütün Türkiye'ye birlik ve beraberlik mesajı verdiklerini belirten korucu başı Mesut Güney, "Çok zor bir dönemden geçen ülkemizin birliğe, beraberliğe, seferberliğe ihtiyacının olduğunu göstermek istedik. Rabbim, bu güzel memleketi korusun, birliğimizi, kardeşliğimizi, vatanımızı ve bayrağımızı korusun" diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 14:07
  1. Adana
  2. Şırnak
  3. Uludere
  4. aşiret düğünü
  5. Halayla Türkiye haritası yaptılar

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