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Asın bu şerefsizleri! İstanbul'un göbeğinde dehşet

İstanbul'un Pendik ilçesinde kendilerini bilmez sokak teröristleri çatıştı. Dehşet anlarının yaşandığı İstanbul'un göbeğinde işten eve dönen suçsuz bir vatandaş hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, başta kendi çevreleri olmak üzere toplumu tehdit ediyor. Vatandaşlar ise cana kasteden magandaların idama varan caydırıcı cezalarla cezalandırılmasını istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 10:15:00 -

Alınan bilgiye göre, Şeyli Mahallesi Mevlana Caddesi'nde, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup, bulundukları araçlardan birbirlerine silahla ateş açtı.

Bu sırada işten evine dönen Şahset B. (53), çatışmanın arasında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Şahset B, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çatışmanın taraflarından 1 kişinin de yaralı olarak hastanede gözetim altında olduğu öğrenildi. Polis, olaya karışan diğer şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Toplum için büyük tehdit!

Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, başta kendi çevreleri olmak üzere toplumu ciddi anlamda tehdit ediyor. Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar, toplumun her alanında insanların karşısına çıkıyor. Adeta kış uykusunda olan adalet sisteminin şehir eşkıyalarına karşı etkisiz kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Adalet Bakanlığına ve Bekir Bozdağ'a çağrı yapan vatandaşlar, sokaklarda terör estiren magandalar için daha fazla insan ölmeden, öldürülmeden idama varan caydırıcı cezalar getirilmesini istiyor.

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Yorumlar

devrim

ülkede ceza yok ki.neden suç işlemesin. ancak bunları asmayanları allah asacak inşallah
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