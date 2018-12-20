‘Asım’ın Nesli’ için aralıksız çalışıyor

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Eğitimci yazar Ahmet Sandal, kamu görevinden artakalan vakitlerinde de örnek bir çalışma temposu yürütüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İç Denetim Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Sandal, resmi izin günlerinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde konferans ve seminer düzenliyor, kitapseverlerle buluşuyor, toplumun şuur seviyesini artırmak için gayret sarf ediyor. Sandal, “Asım’ın Nesli” hayaliyle çalışmalarına aralıksız devam edeceğini söylüyor. Alışılagelmiş kamu görevlisi örneğinin dışında bir profil sergileyen eğitimci-yazar Ahmet Sandal, resmi izin günlerinde dahi örnek bir çalışma temposu yürütüyor.

Toplumsal şuur için seferber oldu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yürüttüğü çalışmalarla adından söz ettiren eğitimci-yazar Ahmet Sandal, izinli olduğu günlerde çeşitli okullarda “Kendini Bil / Başarıyı Bul” başlıklı seminer veriyor. Eğitim seminerlerinin ardından öğretmen ve öğrencilere kitaplarını hediye eden Sandal, talebelere hem dünya hem de ahiret için çalışmanın kilit noktalarını anlatıyor. Sandal, yine izin günlerinde “Toplumda ve Kamu Yönetiminde Ahlak ve Adalet” başlıklı eğitim semineriyle ise kamu görevi hayali kuran öğrencilere ufuk açıcı söylemlerde bulunuyor. Seminer ve konferanslarının farklı il ve ilçelerde de süreceği belirtilen Sandal, “Asım’ın Nesli” hayaliyle çalışmalarına aralıksız devam edeceğini söylüyor.