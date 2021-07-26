Aşılı ve aşısız ülke farkı... Ölüm sayılarına dikkat!

Tüm dünyanın koronavirüs ile mücadelesi devam ediyor. Virüse karşı geliştirilen aşılar, salgının seyrini değiştirmede etkin rol oynuyor.

Aşılamanın hızla sürdüğü İngiltere'deki tablo umut verici.

Aşılama oranının ülke nüfusuna göre yüzde 55'lere yükselmesiyle güncel verilere göre; son 24 saatte 29 bin 173 vaka tespit edildi, 28 ölüm gerçekleşti.

Aşı kıtlığı yaşanan Brezilya'da ise salgın kaynaklı ölümler giderek artıyor.

Ülkeye ulaşan aşı miktarının istenilen seviyede olmaması, vefat sayılarını olumsuz yönde etkiliyor.

Aşılama oranının yüzde 17'lerde olmasıyla 25 Temmuz güncel verilerine göre; ülkede bir günde 18 bin 129 vaka, 476 can kaybı görüldü.