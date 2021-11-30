Aşılar omicron varyantına karşı etkili mi? Bilim Kurulu'ndan açıklama

Uzman isimler, omicron varyantına dair açıklamalarda bulundu.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoli Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Sağlık Bakanlığı'nın kurallarının geçerli olduğu söyledi. Şüpheli ülkelerden gelen uçuşların durdurulmasının yerinde bir karar olduğunu aktaran Ünal, maske, mesafe, temizlik ve aşı tedbirinin üstüne basarak en önemli tedbirler olduğunu belirtti. Prof. Dr Ünal şunları söyledi:

"Omicron yeni bir varyant. DSÖ tarafından endişelendirici düzeyde bir varyant olarak tanımlandı. Bundan korkmalı ve dikkat etmeliyiz uyarısı yapıldı. Virüs yeni birine bulaşmazsa çoğalmaz. Çoğalmazsa mutasyon olmaz. Mutasyon olmazsa yeni varyant olmaz. Omicron varyantı hücrelere daha çabuk girdiği ve daha yapışkan olduğu için dikkatli olmalıyız.

Türkiye'de uçuş kısıtlaması dışında şu an için başka tedbir gözükmüyor. Tedbirler salgının başladığı ilk andan itibaren geçerli. İlave tedbirlere gitmeden hepimiz maske, mesafe, temizliğe ve aşılarımıza dikkat etmeliyiz. Herkes yaygın olarak aşılanmalı. Kalabalık yerlerde dolaşılmamalı, kalabalık yerlerde mutlaka maske takılmalı, Sağlık Bakanlığı'nın koyduğu diğer kurallara uymalıyız."

Omicron'a karşı şu an için ek tedbir gerekmediğini ifade eden Ünal, "Bütün kurallara uymamıza rağmen başka ülkede varyant varsa bizim ülkemize varyant girmesin diye ilerleyen dönemlerde tedbirler artırılabilir. O ülkeden gelen uçuşları kapatmamız, şüpheli ülkelerden gelen kişilerden mutlaka aşısını sorgulamalı ve PCR testi istemeliyiz. Hollanda'da tarama yaptığı için ülkesine gelen varyantı tespit etti. Tarama yapılmasa varyant ülkede yayılacaktı" açıklamalarında bulundu.

Koronavirüse karşı yaygın aşılanmanın önemine değinen Prof. Dr. Ünal, "Koronavirüs ve Delta varyantına karşı aşının koruyuculuğunu ve önemini biliyoruz. Bu yeni mutantın mevcut aşılardan kaçıp kaçmadığı ile ilgili henüz bir bilgi yok. Elimizdeki aşılama takvimine omicron ile ilgili çalışmalar henüz bitmedi. Mevcut aşılardan kaçıyorsa ya aşı dozu artırılmalı ya da ona özel aşı yapılmalı" dedi.

Aşılar etkili olabilir

Sabah'a konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Yoğun Bakım uzmanı Prof. Dr. Sema Turan, omicron varyantının Türkiye'ye gelmemesi için çabaladıklarını belirtti. Türkiye'nin tetikte olduğunu ifade eden Turan, "Omicron'un bulaşma ve replikasyonu hızlı bir virüs olduğu biliniyor bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Vaka sayıları artıyor, Avrupa'da özellikle etken izolasyonu yapılıp da omicron baskın haline geldiğinde tüm ülkeleri yakından takip edeceğiz. Bu varyantın Türkiye'ye gelmemesi için uğraşacağız. Bu noktada gerekli önlemler alındı. Ülkeye giriş hava yolları ile engellendi. Bu doğru ve hızlı bir müdahale oldu. Umarız bu varyant ülkemize hiç gelmez ama gelme ihtimali her zaman var. Hastane ve yoğun bakım açısından tetikte duruyoruz. Kış aylarındayız halkımız kısıtlama dışında kendileri de önlem almalı. Tedbirlere dikkat edilmeli. Özellikle maske kullanımına önem verilmeli. Toplu ve kapalı alanlarda vakit geçirilmemeli" diye konuştu.

Aşıların omicron varyantına karşı etkisini önümüzdeki günlerde göreceğimizi aktaran Turan sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyanın omicrondan nasıl etkileyeceği ile ilgili elimizde net bir bilgi yok. Omicron varyantına aşıların da etkisi nedir henüz bilinmiyor. Aşıların Omicrona nasıl etki edecek bunu zaman gösterecek. Ama şöyle düşünmek mümkün Sarscov2 ailesinden gelen yapı olması nedeniyle oluşabilecek antikor yanıtının bir miktar omicronda da etkili olması bekleniyor. Geçmiş bilgilerimize dayanarak bunu söylüyorum literatür bilgisi henüz eksik bu konuda."