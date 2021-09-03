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Gündem

Aşılama artmalı, dersler kısa olmalı

Pazartesi günü 2021-2022 yılı yüz yüze eğitim, yaklaşık 20 milyon öğrenci ile başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 10:25:00 -
Aşılama artmalı, dersler kısa olmalı

 Göksel Çağlav  Ankara 

Pazartesi günü 2021-2022 yılı yüz yüze eğitim, yaklaşık 20 milyon öğrenci ile başlayacak. Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının arttığı şu günlerde yüz yüze eğitimin başlaması endişeleri artırırken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Akit aracılığı ile alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı: “Okulların açılması ile birlikte hepimiz diken üstündeyiz. Çünkü şunu biliyoruz, çocuk hasta sayısı artacak. Bunu önlemek için neler yapılmalı? Aşısız öğretmen ve ebeveyn kalmamalı. Okullarda dersliklerde seyreltilmiş oturulmalı. Ders saatleri kısa (30dk) tutulmalı. Havalandırma koşulları sağlanmalı, cam açarak sınıflar havalandırılmalı, ders arasında, dersliklerde bunu test etmek için karbondioksit sensörü kullanılabilir. Öğrenci ile teması olabilecek herkesi aşı konusunda ikna etmeliyiz.

Hastalık belirtisi gösteren herkes evde PCR test sonucu temiz çıkana kadar okula giriş yapmamalı. Belli aralıklar ile test stratejisi uygulayan ülkeler var. Çünkü çocuklarda şikayet olmadan virüs olabiliyor. Bu kişileri erken yakalayıp hızla karantinaya almak için bir kriter belirlenmeli. Ya hızlı test veya PCR. Genelde 5-10’lu gruplar halinde örnek alınıp; grup PCR bakılıyor. Maske, mesafe , el hijyeni denetimi ve şartların sağlanması gerekir.

Safsatalara inanmayın

Maske ve aşı karşıtı açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Şener şöyle devam etti; “Maske konusunda yüzlerce çalışma var, kanda oksijen doygunluğunun değişmediği çok net gösterildi. Sadece spor yaparken ve kronik astım vb yaygın akciğer hasarı olanlarda bu iddianın geçerliliği var. Bunların dışında hiçbir dayanağı olmayan deli saçması aşı karşıtlarında olduğu gibi iddialar ortaya atılıyor.

Kanser konusu ise tam bir cehalet ve sansasyonel bir iddia bu mantığa göre 2 yıldır akciğer kanseri görülme sıklığı artması gerekirdi. Niye böyle bir durum yok?

Artık aşılanma oranını artırmaya ihtiyacımız var. Günlük ölüm sayısı 299 oldu! Bu yalanları söyleyip, ölümlere sebep olanlar gece rahat uyuyabiliyor mu? Benim gibi hekimler 2 yıldır, gece gündüz daha çok kişiyi nasıl kurtarırız diye çalışırken, bu grupta oturup; böyle yalanlar uyduruyorlar. Vatandaşlarımız bu söylemleri ciddiye almasınlar.”

Hamileler aşıyı ihmal etmesin

Koronavirüs salgınının hem anne hem de bebekte olumsuz etki meydana getirmemesi için hamilelerin de bir an önce aşı olmasını tavsiye eden Prof.Dr. Şener,  “Sadece geçen hafta görev yaptığım  hastanenin Kovid-19 servislerine 7 hamile başvuru yaptı 44’ü serviste biri ise yoğun bakımda. Daha önceki aylara baktığımızda hamilelerde 2 ila 2,5 kat oranında bir vaka artışı var. Bunun temel nedeni delta varyantının yaygınlaşması ve bu grubun aşılanmamasından kaynaklanıyor” diye konuştu.

Anne adaylarının korktukları için Kovid-19 aşılarını yaptırmadığını gözlemlediklerini vurgulayan Şener, şöyle konuştu:

“Salgının hem anne hem de bebekte olumsuz bir sonuç yaratmaması için hamilelerin mutlaka aşı olması gerekiyor. Bu hasta grubuna diğer hasta gruplarında kullandığımız gibi yaygın ve rahatlıkla ilaç kullanmıyoruz. Korona enfekte olan anne adaylarında kayıp daha fazla oluyor. Bu kötü sonuçların yaşanmaması için mutlaka gebelere, Kovid-19 aşılarını olmasını öneriyoruz.”
Yeni Akit Gazetesi

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