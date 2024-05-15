Asıl “tasarruf operasyonu”nu vatandaş kendisi yapmalı! 6 ayda bir ithal malı ve altın değerinde telefon değiştirenler var be

Emin Pazarcı, kamuda başlatılan “büyük tasarruf operasyonu”nun ardından çok konuşulacak bir yazıya imza attı. En az devlet kadar, vatandaşların da kendisine çeki-düzen vermesi gerektiğini belirten Pazarcı, Akşam gazetesindeki yazısında “Toplumumuzda amiyane tabiri ile israf ve savurganlığın dibine vuran kitleler var. Altı ayda bir ithal malı ve altın değerinde telefon değiştiriyorlar. Savurganlığın zirvesinde yaşıyorlar” dedi. Pazarcı, özetle şunları kaydetti:

“Sürekli eleştirilen bir konuydu. Toplumun beklediği bir hamleydi...

Kamuda büyük tasarruf operasyonu başladı. Genel hatları ile neler yapılacağı da açıklandı. Taşıtlardan binalara, haberleşmeden enerjiye, istihdamdan yurt dışı görevlendirmelere kadar pek çok konuda ciddi adımlar atıldı. En önemlisi de giderek kara deliğe dönen belediyeler de tasarrufa uyması gereken kurumlar içine alındı.

Umarım israfı en çok eleştiren muhalefet, iş belediyelere dokunduğunda "Engelleniyoruz, çalıştırmıyoruz" diye alınan bu tedbirleri kirletmeye başlamaz. Çünkü, parti ayırımı yapmadan genel olarak altını çiziyorum, en büyük israf belediyelerde var. (…)

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Şimdi gelelim işin en can alıcı noktasına:

Bu tedbirleri vatandaş olarak biz de takip edelim. Varsa istismar ve kaçaklar yetkililere bildirelim.

Ama en önemlisi biraz da kendimize bakalım. Toplumumuzda amiyane tabiri ile israf ve savurganlığın dibine vuran kitleler var. Altı ayda bir ithal malı ve altın değerinde telefon değiştiriyorlar. Savurganlığın zirvesinde yaşıyorlar.

Onlar da kendilerine çeki-düzen vermeliler. Vermiyorlarsa da devletin ithalat düzenlemeleri ile bu savurganlığa "dur" demesi gerekli.

Herkes kapısının önünü süpürsün!”