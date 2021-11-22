Asıl Sivas Mazlumları ile helalleşilmeli

Sivas davası dosyasının yeniden açılması çağrısını yapan hukukçular, Türkiye yargısının bu utançtan kurtulması gerektiğini vurguluyorlar. Türkiye’nin en karanlık dönemi olan 90’lı yılların derin operasyonu Madımak olayı sebebiyle cezaevine doldurulan mazlumlar 28 senedir adalet bekliyor. 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşanan gerginlik, Pir Sultan Abdal Şenlikleri adıyla düzenlenen etkinliğe Şeytan Ayetleri kitabının yazarı ateist Aziz Nesin’in davet edilmesiyle başlamıştı. Cuma namazı esnasında düzenlenen etkinliklere karşı Nesin’e yönelik protesto eylemi düzenlenmişti. Karanlık ellerin Madımak Oteli’ni ateşe vermesiyle çıkan yangında 33 kişi ve 2 otel görevlisi duman neticesi can vermiş, 2 eylemci de polis kurşunuyla hayatını kaybetmişti.

Çeyrek asrı aşan zulüm

Sünni-Alevi kavgası oluşturmak üzere ateist Aziz Nesin’in kışkırtmasıyla meydana gelen karanlık hadisenin esas failleri bulunamazken, otel yangınıyla ilgili aleyhinde hiçbir somut delil olmayan onlarca mazlum zindanlarda çile dolduruyor. Hukuk tarihine geçen skandal yargılamalar neticesinde 28 Şubat sürecinde karara bağlanan Sivas davasında müebbet hapse mahkum edilen masumların yeniden yargılanması çağrıları yapılıyor. Hukukçular; davanın hukuk sistemi açısından yüz karası olduğunu, yargılamaların usule aykırı yapıldığını, kararda 28 Şubat’ın brifingli hakimlerinin imzasının bulunduğunu, sanıkların somut delillerle değil, hukuka aykırı tanık beyanlarıyla dosyaya eklendiğine dikkat çekiyor.

İntikam hesaplaşması davası

Sivas olayları ve davasının karanlık olduğunu belirten Avukat Mehmet Ali Başaran, şunları dile getirdi: “Sözde kovuşturmalar sağlıklı olmamıştır. Yargıtay safhası da sıkıntılı. Kamuoyu baskısını ortadan kaldırmaya matuf olarak insanlar apar topar toplanıp yargılandılar. Suç ve günah bunların üzerine yıkıldı. 28 Şubat 1997’deki darbe ortamını hazırlayan tahriklerin ve galeyanların bir örneği de Sivas olaylarıdır. Yargılanma aşamasında şüpheler aydınlatılamadı. 100’e yakın insan yargılandı, 3 ila 20 yıl hapis cezası alanların yanı sıra 33 kişiye idam cezası verildi. Dönemin muktedirleri Madımak’ta 33 kurban almış, buna karşılık diğer taraftan da 33 kurban oluşturmuş. Bu resmen intikam hesaplaşmasıdır.”

Adalet istiyoruz

Sivas davası sanıklarının masum olduğunun devlet raporlarına dahi yansıdığına işaret eden Başaran şöyle devam etti: “Soru şu: Madımak otelini bu 33 insan mı yaktı? Raporlara ve yargılamalara baktığımızda ‘hayır’ cevabı alıyoruz. 2014 yılındaki Devlet Denetleme Kurulu’nun raporuna baktığımızda, olayın oluş aşaması ve yargılama safhasında devletin kusurlu olduğu sabittir. 2013’teki Mazlumder Sivas Davası Raporu’nda da faillere adil yargılanma hakkı tanınmadığı kayıt altına alınmıştır. Bir müslüman avukat olarak bu vaziyetten utanıyorum. Bu insanların eşleri, anneleri, babaları vicdan azabı çekiyor. Bu dehşet verici zulüm karşısında mazlumların sesine ses olmamız gerekiyor. Allah bize soracaktır; hangi günahtan ötürü bu insanlar diri diri kabristanlara gömülmüş durumda? Biz adalet istiyoruz. Sivas davası dosyası yeniden açılmalı, yeniden yargılama yapılmalı ve bütün yargılamalar tutuksuz devam etmelidir.”

Mazlumlarla helalleşilmeli

Hukukçular Derneği Temsilcisi Avukat Latif Cem Baran da şunları ifade etti: “Sivas davası maalesef kamuoyunun bir kısmının hiç ilgilenmediği, ölmeden ölmüş gibi muamele gören, hakkında delil olmadan mağdur olan insanların davasıdır. İnsan haklarını gözeten, kul hakkına riayet eden, içerisinde en ufak insan sevgisi olan fertlerin mutlaka bu haksızlıklara duyarlı olması gerekir. Sivas mazlumları bir nevi Yusufi Medresesi’nin talebeleri. Cenab-ı Allah ecirlerini kabul etsin. Elbetteki yargı, suçu işleyen ve Türkiye’yi kaosa sürükleyenleri tespit edip en ağır şekilde cezalandırmalıdır. Ancak delil olmaksızın cezaevlerine konulan bu insanların yeniden yargılanması gerekmektedir. Esas helallik alınması gereken kişiler, 28 yıldır cezaevinde tutulan bu insanlardır.”

Hukuk bu yanlışı düzeltmeli

Yeniden yargılama çağrısı yapan Baran, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu davanın 28 Şubat sürecinde karara bağlandığı unutulmamalıdır. 28 Şubat’a giden süreçte Sivas olayları ve davası gibi birçok karanlık olay oldu. O dönem AK Parti iktidarıyla bitmiştir. Günümüzdeki demokratikleşme ve hukukun üstünlüğünün sağlandığı dönemde eski dönemin yanlışlarının da düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sivas davasıyla ilgili gerekli hukuki eylemlerin bir an önce hayata geçirilmesini arzu ediyoruz.”