Asıl sen utan be adam! Sözcü gazetesi yazarından büyük edepsizlik

Türkiye'de taş üstüne taş koymayan zihniyeti cansiperane bir şekilde savunan Murat Muratoğlu, AK Parti'nin devrim niteliğindeki adımlarına ise burun kıvırdı. İktidarın, 2023 hedeflerini tutturamadığını ileri süren Muratoğlu, Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Erdoğan tarafından açıklanan AKP’nin seçim beyannamesi adeta ülkeyi ne kadar kötü yönettiklerinin belgesi… Bomboş bir vaatler manzumesi… Bundan 12 yıl önce “2023 Hedefleri” diye tutturmuşlardı. Her ortamda sanki gerçekleşmiş gibi atıp tutuyorlardı. Bırakın hedeflerini gerçekleştirmelerini, yanından bile geçilemedi.

(…) Hiç utanma emaresi de göstermiyorlar."



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