  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Musevi iş insanı Kasadolu: Faşist Netanyahu demokrasi ve İslam düşmanı

Ahmet Hakan çılgına döndü! Türlü kalleşliklerle operasyon çekiyorlar

Ele verir talkımı, kendi yutar salkımı! Tabii ki Sülün Osman!

Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerini tehdit eden Akşener, homolara ‘selam’ çaktı

Zillet milletle dâvâlık

Bayraktar TB2 SİHA verdiğimiz Ukrayna'dan Türkiye'ye çok ama çok büyük ayıp!

İstanbul Finans Merkezi bugün açılıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

'Eli kulağında orada 8-9 şiddetinde deprem olacak' dedi ve son sözü şok etti: Kırılmadık fay kalmayacak

Başkent'te nefes kesen operasyon! 500 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Türkiye açık açık uyarmıştı... MİT'ten 200 km derinlikte nokta operasyon
Medya Asıl sen utan be adam! Sözcü gazetesi yazarından büyük edepsizlik
Medya

Asıl sen utan be adam! Sözcü gazetesi yazarından büyük edepsizlik

Yeniakit Publisher
2023-04-17 13:26:00 -
Asıl sen utan be adam! Sözcü gazetesi yazarından büyük edepsizlik

Türkiye'de taş üstüne taş koymayan zihniyeti cansiperane bir şekilde savunan Murat Muratoğlu, AK Parti'nin devrim niteliğindeki adımlarına ise burun kıvırdı.

Türkiye'de taş üstüne taş koymayan zihniyeti cansiperane bir şekilde savunan Murat Muratoğlu, AK Parti'nin devrim niteliğindeki adımlarına ise burun kıvırdı. İktidarın, 2023 hedeflerini tutturamadığını ileri süren Muratoğlu, Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Erdoğan tarafından açıklanan AKP’nin seçim beyannamesi adeta ülkeyi ne kadar kötü yönettiklerinin belgesi… Bomboş bir vaatler manzumesi… Bundan 12 yıl önce “2023 Hedefleri” diye tutturmuşlardı. Her ortamda sanki gerçekleşmiş gibi atıp tutuyorlardı. Bırakın hedeflerini gerçekleştirmelerini, yanından bile geçilemedi.

(…) Hiç utanma emaresi de göstermiyorlar."

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23