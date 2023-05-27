Asıl raf ömrü biten sensin! Erdoğan için rezil sözler

Cumhur İttifakı'nın ve Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinden de zaferle çıkması, solakların feleğini şaşırttı.

20 yılı aşkın süredir iktidarda olmasına rağmen, hâlâ seçim kazanan AK Parti ve Erdoğan'ın istenmediğini ileri süren Birgün gazetesi yazarı Yaşar Aydın, "Erdoğan ve onun temsil ettiği her neyse çoktan kaybetti raf ömrü bitti" herzelerini yumurtladı.

Asıl raf ömrü biten kendisi olmasına rağmen, bik bik ötmeye devam eden Aydın, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:



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"İlk 15 büyük şehirde bırakın seçmenin yarısını ikna etmeyi Kılıçdaroğlu’nun da arkasında kaldı. (...) Görünen şu ki ülkenin üretken ve genç kesimi kararını verdi ve Erdoğan rejimini istemiyor. Üstelik bu bugün de verilmedi. Her seçimde muhalefetin yetersizliklerine rağmen daha da güçlenerek devam ediyor.

Yarın yapılacak seçimde muhalefetin kazanma ihtimali hala çok güçlü. Ama aksi durumda bile gerçek çok değişmez. Erdoğan ve onun temsil ettiği her neyse çoktan kaybetti raf ömrü bitti. Hile hurda seçim alınabilir. Ama ülkenin geleceğini alamaz."