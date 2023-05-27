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Medya Asıl raf ömrü biten sensin! Erdoğan için rezil sözler
Medya

Asıl raf ömrü biten sensin! Erdoğan için rezil sözler

Yeniakit Publisher
2023-05-27 12:28:00 -
Asıl raf ömrü biten sensin! Erdoğan için rezil sözler

Cumhur İttifakı'nın ve Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinden de zaferle çıkması, solakların feleğini şaşırttı. 20 yılı aşkın süredir iktidarda olmasına rağmen, hâlâ seçim kazanan AK Parti ve Erdoğan'ın istenmediğini ileri süren Birgün gazetesi yazarı Yaşar Aydın, "Erdoğan ve onun temsil ettiği her neyse çoktan kaybetti raf ömrü bitti" herzelerini yumurtladı.

Cumhur İttifakı'nın ve Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinden de zaferle çıkması, solakların feleğini şaşırttı.

20 yılı aşkın süredir iktidarda olmasına rağmen, hâlâ seçim kazanan AK Parti ve Erdoğan'ın istenmediğini ileri süren Birgün gazetesi yazarı Yaşar Aydın, "Erdoğan ve onun temsil ettiği her neyse çoktan kaybetti raf ömrü bitti" herzelerini yumurtladı. 

Asıl raf ömrü biten kendisi olmasına rağmen, bik bik ötmeye devam eden Aydın, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

 
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"İlk 15 büyük şehirde bırakın seçmenin yarısını ikna etmeyi Kılıçdaroğlu’nun da arkasında kaldı. (...) Görünen şu ki ülkenin üretken ve genç kesimi kararını verdi ve Erdoğan rejimini istemiyor. Üstelik bu bugün de verilmedi. Her seçimde muhalefetin yetersizliklerine rağmen daha da güçlenerek devam ediyor.

Yarın yapılacak seçimde muhalefetin kazanma ihtimali hala çok güçlü. Ama aksi durumda bile gerçek çok değişmez. Erdoğan ve onun temsil ettiği her neyse çoktan kaybetti raf ömrü bitti. Hile hurda seçim alınabilir. Ama ülkenin geleceğini alamaz."

 

 

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Yorumlar

KERVAN

Sen işine bak, Türk milletini de enayi yerine koyma ! Erdoğan, MAL değil, rafta olmaz, Erdoğan'a raf ömrü bitti diyenler kendilerine baksın; ACABA HANGİ MİLLETİN HANGİ DİNİN, HANGİ KÜLTÜRÜ OLDUKLARINI göreceklerdir.

dünyada bir akılılı üreticiler vardır O AKILILARIN BİRDE DÜDÜĞÜNÜ ÇALANLARVARDIR birde düdüğü çalanlara oy verip açım diyenler vardır

açım diyeleri AKILILARININ ÜRETİĞİNİ ÜRETENLİM DİYENLERMİ SOYDURUR AKLILARIN DÜDÜĞÜNÜ ÇALANLARA inanan açlamı 85 milyonu aklıı üreticilere soydurur açım diyelere SORUN DEDELERİNİN PETRLÜNÜ KİM ALDI
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